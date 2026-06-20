L’almanacco di oggi 20 Giugno

Il Santo del giorno: San Silverio. Proverbio del giorno di Mesciu Ronzu: Ci è chiu’ fessa, la urpe o ci la secuta? Significato: Chi è più scemo, la volpe o chi la insegue?
– Sono nati in questo giorno
1926 Arnaldo Pomodoro
1949 Lionel Richie
1952 John Goodman
1967 Nicole Kidman
– Proverbio
Quando duol la pancia, la femmina non manca
– Accadde oggi
1837 la Regina Vittoria all’età di 18 anni sale al trono inglese, dopo la morte dello zio Re Guglielmo IV. Regnerà per 63 anni
– Scoperte
1896 Edward Prew inventa il tachimetro per le automobili