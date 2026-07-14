“Beata bellezza”: la personale fotografica di Elisabetta “Elirose” Zappa tra barocco, cianotipia e street art

LECCE – La ricerca del bello come valore assoluto e la fotografia intesa come mezzo per tradurre la realtà in una dimensione onirica e impalpabile. Dal 21 al 30 luglio, la galleria d’arte Maccagnani di Lecce ospiterà “Beata bellezza”, la mostra personale della fotografa e artista leccese Elisabetta “Elirose” Zappa. L’evento gode dei patrocini del Comune di Lecce, della Provincia di Lecce e della Regione Puglia.

Il percorso espositivo si propone come un viaggio culturale ed emozionale attraverso lo sguardo anticonformista dell’autrice, diplomata come educatrice per l’infanzia nel 1996 e da sempre dedita a un’intima ricerca del piacere estetico. Le sue “foto narranti” non si limitano a descrivere la realtà, ma ne suggeriscono l’anima profonda attraverso l’uso di contrasti, composizioni espressive e rimandi simbolici, trasformando lo scatto in una metafora visiva, quasi “un suono muto”.

Al centro della mostra ci sono gli scorci di Lecce e del Salento, i dettagli dell’architettura barocca, i fiori e i tramonti, spesso reinterpretati in chiave astratta per esaltarne linee e cromatismi. A impreziosire l’esposizione, una sezione dedicata alla cianotipia, l’antica tecnica di stampa fotografica caratterizzata dal tipico blu di Prussia che utilizza la luce solare per impressionare i supporti, restituendo un’estetica vintage e materica.

Il viaggio visivo proposto da Elirose spazia inoltre tra opere di street art e scatti in bianco e nero, questi ultimi pensati per spogliare l’immagine dal colore e concentrare l’attenzione dello spettatore su forme, texture e contrasti drammatici. Ad arricchire l’esperienza sensoriale, alcune opere saranno accompagnate dai versi di poeti salentini, sigillando un profondo legame tra la tradizione letteraria del territorio e l’arte visiva contemporanea.