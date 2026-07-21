Il Prefetto di Lecce in visita alla Deghi: «Un modello di eccellenza, legalità e visione per i nostri giovani»

Si è svolta questa mattina la visita del Prefetto di Lecce Natalino Manno presso la sede di DEGHI, eccellenza salentina e colosso nazionale dell’e-commerce. Un incontro nato dal desiderio di conoscere da vicino una realtà imprenditoriale che rappresenta un vero e proprio simbolo di resilienza, innovazione e profondo legame con il territorio.

Durante la visita, il Prefetto, accompagnato dal Presidente di Confindustria Valentino Nicolì, si è intrattenuto con il fondatore e con le maestranze dell’azienda, ripercorrendo le tappe di una storia straordinaria: un’avventura nata da un sogno all’interno di un piccolo garage, avviata grazie a un prestito materno, e trasformata negli anni in un leader del mercato digitale capaci di sfidare ogni ostacolo e competere a livello internazionale.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha evidenziato l’alto valore strategico e sociale dell’azienda, sottolineando di aver“conosciuto un imprenditore straordinario, protagonista di una meravigliosa storia di amore per la propria terra. DEGHI è un esempio di innovazione tecnologica e dinamismo organizzativo, che guarda allo sviluppo locale e al sociale dando lavoro a centinaia di giovani. Un’azienda cresciuta nel segno della trasparenza e della legalità”.

Il Prefetto ha infine rimarcato il valore educativo di questa realtà per le nuove generazioni, quale modello di giovane imprenditoria che invita “a coltivare i propri sogni con visione strategica e voglia di sperimentare, senza mai smarrire la propria identità. Le radici salentine di questa azienda sono rimaste salde, ed è proprio da qui che trae linfa un futuro proiettato in una dimensione internazionale”.

ll Presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì ha espresso un sentito ringraziamento al Prefetto, per la costante attenzione che riserva alle imprese del nostro territorio, e al CEO di Deghi S.p.A., Alberto Paglialunga, associato di Confindustria Lecce, per aver condiviso la sua realtà imprenditoriale, sottolineando che “Deghi rappresenta un’eccellenza che incarna perfettamente i pilastri fondamentali del fare impresa: coraggio, visione, lavoro e concretezza. Il nostro tessuto imprenditoriale, tuttavia, necessita di un contesto territoriale altrettanto competitivo: infrastrutture, trasporti, logistica pienamente all’altezza delle esigenze delle imprese. Dobbiamo condividere tutti una visione comune, finalizzata allo sviluppo economico, sociale e culturale dell’intero territorio”.

L’incontro si è concluso con l’auspicio di proseguire nel solco della collaborazione tra Istituzioni e tessuto produttivo per la valorizzazione del talento e della legalità nel territorio salentino.