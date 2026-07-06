La ricetta del giorno: Risotto con crostacei

Ingredienti per 4 persone:

300 grammi di riso

1 l di brodo vegetale

10 scampi

mezzo bicchiere di vino bianco

olio extra vergine d’oliva q.b.

1 spicchio di aglio

prezzemolo q.b.

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

In una padella soffriggere con l’olio l’aglio tritato, quindi unire gli scampi. Pulite 6 scampi e fateli a pezzettini. Cuocere a fuoco vivo e sfumare con il vino bianco, nella padella aggiungete il riso e ricopritelo pian piano interamente con il brodo. Aggiustate il riso con il pepe e decorate con qualche scampo.