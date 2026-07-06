La ricetta del giorno: Risotto con crostacei

Ingredienti per 4 persone:
300 grammi di riso
1 l di brodo vegetale
10 scampi
mezzo bicchiere di vino bianco
olio extra vergine d’oliva q.b.
1 spicchio di aglio
prezzemolo q.b.
sale q.b.
pepe q.b.
Procedimento
In una padella soffriggere con l’olio l’aglio tritato, quindi unire gli scampi. Pulite 6 scampi e fateli a pezzettini. Cuocere a fuoco vivo e sfumare con il vino bianco, nella padella aggiungete il riso e ricopritelo pian piano interamente con il brodo. Aggiustate il riso con il pepe e decorate con qualche scampo.
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