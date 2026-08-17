La ricetta del giorno: insalata di polpo al naturale

Ingredienti:
2 kg di polpo
1 mazzetto di prezzemolo fresco tritato
sale
pepe
1 cipolla
2 carote
2 coste di sedano
3 foglie di alloro
Pepe rosa in grani
Olio evo
Procedimento:
Pulire il polpo;
In una pentola capiente versare abbondante acqua fredda e mettere la cipolla, le carote, il sedano, l’alloro (tagliare a metà tutti gli ingredienti)
e alcuni grani di pepe rosa;
Immergere il polpo e lasciate cuocere a fiamma bassa, quando l’acqua bolle lasciare sparlare 5 minuti e spegnere;
Lasciare macerare il polpo finché l’acqua non sarà completamente fredda.
Aspettare almeno 30 minuti e togliere il polpo dall’acqua;
Tagliare il polpo a pezzi;
Condire con olio, prezzemolo e una spruzzata di pepe;
Lasciare riposare per almeno 4 ore e servire.