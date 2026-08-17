La ricetta del giorno: insalata di polpo al naturale

Ingredienti:

2 kg di polpo

1 mazzetto di prezzemolo fresco tritato

sale

pepe

1 cipolla

2 carote

2 coste di sedano

3 foglie di alloro

Pepe rosa in grani

Olio evo

Procedimento:

Pulire il polpo;

In una pentola capiente versare abbondante acqua fredda e mettere la cipolla, le carote, il sedano, l’alloro (tagliare a metà tutti gli ingredienti)

e alcuni grani di pepe rosa;

Immergere il polpo e lasciate cuocere a fiamma bassa, quando l’acqua bolle lasciare sparlare 5 minuti e spegnere;

Lasciare macerare il polpo finché l’acqua non sarà completamente fredda.

Aspettare almeno 30 minuti e togliere il polpo dall’acqua;

Tagliare il polpo a pezzi;

Condire con olio, prezzemolo e una spruzzata di pepe;

Lasciare riposare per almeno 4 ore e servire.