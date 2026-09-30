Biblioteca OgniBene, la Giunta approva il programma fino al 30 dicembre

La giunta municipale ha approvato, oggi, la proposta della programmazione delle attività culturali della biblioteca OgniBene, da domani e fino al 30 dicembre prossimi. La proposta di programmazione comprende sia le attività organizzate direttamente dalla biblioteca sia le proposte di collaborazione ricevute dalle associazioni e dagli operatori culturali del territorio.
Queste tutte le iniziative previste.
OTTOBRE
|Data
|Titolo
|Descrizione e note
|1
|01/10/26
08/10/26
22/10/26
29/10/26
|L’ora del racconto
|Letture ad alta voce.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|2
|01/10/26
08/10/26
15/10/26
22/10/26
29/10/26
|Laboratorio super art
|Laboratorio di pittura per persone neurodivergenti
Proponente: Dream Life ETS
|3
|02/10/26
09/10/26
16/10/26
23/10/26
30/10/26
|Scaldiamo il cuore con le mattonelle di lana
|Incontro settimanale volto a recuperare l’arte del lavoro a maglia e uncinetto, dando vita a reti di solidarietà
Proponente: Fondazione Emmanuel, Comunità alloggio Piccoli passi
|4
|03/10/26
|Prevenzione cardiovascolare primaria: si può fare di più
|Appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, nell’ambito di un ciclo di 5 incontri dedicato alla prevenzione cardiovacolare, per sensibilizzare la cittadinanza sui corretti stili di vita, sulò controllo dei fattori di rischio e sulle manovre salvavita.
Proponente: Associazione Mitt Medical & Scientific Learning
|5
|03/10/26
|Laboratorio di stampa 3d
|Openday di presentazione del nuovo ciclo di laboratori sull’uso della stampa 3d.
Esperto affidatario: Enzo Grassi
|6
|04/10/26
11/10/26
|Ludi-competenze
|Laboratorio ludico per fasce di età, dedicato alla conoscenza dei giochi da tavolo.
Esperto affidatario: Diego Solari
|6
|04/10/26
11/10/26
|Ludi-competenze
|Laboratorio ludico per fasce di età, dedicato alla conoscenza dei giochi da tavolo.
Esperto affidatario: Diego Solari
|7
|04/10/26
18/10/26
|Orti di pace
|Gruppo di lettura della biblioteca OgniBene
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|8
|06/10/26
13/10/26
27/10/26
|Da libro nasce cosa
|Laboratorio per bambini da 3 a 6 anni per esplorare gli albi illustrati della biblioteca. Si conclude con la realizzazione di un piccolo lavoro manuale che coinvolge i bambini e gli adulti di riferimento presenti.
Attività svolta da personale comunale
|9
|07/10/26
14/10/26
21/10/26
25/10/26
28/10/26
|Gocce di voce
|Letture ad alta voce per bambini 0-24 mesi e loro adulti di riferimento. Progetto Nati per leggere.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S. e in parte svolta da personale comunale
|10
|08/10/26
15/10/26
22/10/26
29/10/26
|Laboratorio di stampa 3
|Laboratori per avvicinarsi alla tecnologia della stampa 3d.
Esperto affidatario: Enzo Grassi
|11
|09/10/26
20/10/26
|SuoNati
|Laboratorio dedicato alla musica e rivolto ai piccolissimi
Attività svolta da personale comunale
|12
|10/10/26
|Coderdojo
|Corso di programmazione base e avanzato per bambini e ragazzi, suddiviso per fasce d’età.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|13
|11/10/26
|Presentazione della raccolta di poesie “Parole, segni svolazzi” di Collettiva edizioni
|Proponente: Collettiva Edizioni
|14
|13/10/26
|Note a piè di pagina
|Esecuzione, con violino e violoncello, di musiche di Bartók, Clarke, Delibes, Haendel, Schmelzer, Telemann, Vivaldi, a cura degli
allievi del Conservatorio T. Schipa di Lecce
Proponente: Conservatorio T. Schipa di Lecce
|15
|14/10/26
|Ma anche questa è arte?
|Un laboratorio per scoprire quanto può essere sorprendente l’arte contemporanea. Per ragazzi da 12 a 14 anni.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|16
|15/10/26
|Presentazione “Silvia Spider e il mistero in alto mare” di Gabriella Genisi (Il battello a vapore)
|Nell’ambito di Conversazioni sul Futuro
Proponente: associazione Diffondiamo idee di valore
|17
|15/10/26
|Edizione speciale l’ora del racconto
|Dedicata alla lettura di “L’asino Fofo” di Giulia Maria Falzea (Orecchioacerbo).
Nell’ambito di Conversazioni sul Futuro
Proponente: associazione Diffondiamo idee di valore
|18
|16/10/26
|Presentazione “Aiuto, sono diventata la mia prof!” di Aurora Vannucci (Rizzoli)
|Nell’ambito di Conversazioni sul Futuro
Proponente: associazione Diffondiamo idee di valore
|19
|17/10/26
|Presentazione “Figli della foresta. Due vite africane rapitre dal colonialismo italiano” di Igiaba Scego e Chiara Abastanotti (Becco giallo)
|Nell’ambito di Conversazioni sul Futuro
Proponente: associazione Diffondiamo idee di valore
|20
|18/10/26
|Presentazione della rivista Nilsson (Iperborea)
|Nell’ambito di Conversazioni sul Futuro
Proponente: associazione Diffondiamo idee di valore
|21
|18/10/26
|Presentazione del libro “Un soffio nel blu” di Selina Mao (Aboca)
|Nell’ambito di Conversazioni sul Futuro
Proponente: associazione Diffondiamo idee di valore
|22
|20/10/26
|Laboratorio Montessori
|Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|23
|23/10/26
|Viaggi musicali
|“Viaggi musicali” è un ciclo di incontri dedicato alla musica antica e ai suoi legami con la letteratura per promuovere la conoscenza degli stili e delle proposte musicali dal Medievo al Settecento, anche attraverso l’ascolto di brani eseguiti con antichi e straordinari strumenti musicali, come il liuto medievale e rinascimentale, l’oud, la tiorba.
Esperto esterno: Andrea Cataldo
|24
|25/10/26
|Ludiconforme
|Laboratorio ludico
Affidatario: associazione Così come sei
|25
|30/10/26
|Il libro del mese
|Appuntamento mensile dedicato ad uno dei libri presenti nello scaffale della biblioteca, da condividere e commentare insieme, lasciando spazio a pensieri e riflessioni dei partecipanti
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|26
|31/10/26
|Un libro buono un mondo
|Incontro dedicato alla conoscenza di culture, storie e lingue diverse attraverso la lettura condivisa di albi illustrati tematici e la viva voce di bambini, mamme, papà e nonni, per scoprire le tradizioni di tanti Paesi, lontani e vicini.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
NOVEMBRE
|27
|03/11/26
10/11/26
24/11/26
|Da libro nasce cosa
|Laboratorio per bambini da 3 a 6 anni per esplorare gli albi illustrati della biblioteca. Si conclude con la realizzazione di un piccolo lavoro manuale che coinvolge i bambini e gli adulti di riferimento presenti.
Attività svolta da personale comunale
|28
|04/11/26
11/11/26
18/11/26
22/11/26
25/11/26
|Gocce di voce
|Letture ad alta voce per bambini 0-24 mesi e loro adulti di riferimento. Progetto Nati per leggere.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S. e in parte svolta da personale comunale
|29
|05/11/26
12/11/26
19/11/26
26/11/26
|L’ora del racconto
|Letture ad alta voce.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|30
|05/11/26
12/11/26
19/11/26
26/11/26
|Laboratorio di stampa 3
|Laboratori per avvicinarsi alla tecnologia della stampa 3d.
Esperto affidatario: Enzo Grassi
|31
|06/11/26
17/11/26
|SuoNati
|Laboratorio dedicato alla musica e rivolto ai piccolissimi.
Attività svolta da personale comunale
|32
|06/11/26
13/11/26
20/11/26
27/11/26
|Scaldiamo il cuore con le mattonelle di lana
|Incontro settimanale volto a recuperare l’arte del lavoro a maglia e uncinetto, dando vita a reti di solidarietà
Proponente: Fondazione Emmanuel, Comunità alloggio Piccoli passi
|33
|08/11/26
29/11/26
|Ludiconforme
|Laboratorio ludico
Affidatario: associazione Così come sei
|34
|11/11/26
|Ma anche questa è arte?
|Un laboratorio per scoprire quanto può essere sorprendente l’arte contemporanea. Per ragazzi da 12 a 14 anni.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|35
|13/11/26
|Viaggi musicali
|“Viaggi musicali” è un ciclo di incontri dedicato alla musica antica e ai suoi legami con la letteratura per promuovere la conoscenza degli stili e delle proposte musicali dal Medievo al Settecento, anche attraverso l’ascolto di brani eseguiti con antichi e straordinari strumenti musicali, come il liuto medievale e rinascimentale, l’oud, la tiorba.
Esperto esterno: Andrea Cataldo
|36
|14/11/26
|Coderdojo
|Corso di programmazione base e avanzato per bambini e ragazzi, suddiviso per fasce d’età.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|37
|15/11/26
|Un libro ogni nuova nascita
|Progetto Nati per Leggere. In occasione della settimana nazionale NpL, una giornata di festa per accogliere i piccoli cittadini e le piccole cittadine nati durante l’anno con il dono di un libro adatto alla loro età. DGC 345/2022
Attività svolta da personale comunale con il supporto di Socioculturale S.C.S.
|38
|17/11/26
|Laboratorio Montessori
|Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|39
|21/11/26
22/11/26
|International games month
|Nel mese di novembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo l’International Games Month @Your Library (IGD), la giornata mondiale del gioco in biblioteca, istituito a partire dal 2008 dall’American Library Association, col duplice intento di mostrare le potenzialità educative del gioco e del videogioco e di valorizzare le capacità aggregative della biblioteca nei confronti di tutte le fasce di utenza.
Anche l’Associazione Italiana Biblioteche partecipa e sollecita la partecipazione delle biblioteche.
Ci saranno dibatti e tavoli con gioco da tavolo.
Affidatario: associazione Così come sei
|40
|25/11/26
|Presentazione “Vincenza” di Rossella Maggio (Graus)
|Proponente: l’autrice
|41
|27/11/26
|Il libro del mese
|Appuntamento mensile dedicato ad uno dei libri presenti nello scaffale della biblioteca, da condividere e commentare insieme, lasciando spazio a pensieri e riflessioni dei partecipanti
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|42
|28/11/26
|Un libro buono un mondo
|Incontro dedicato alla conoscenza di culture, storie e lingue diverse attraverso la lettura condivisa di albi illustrati tematici e la viva voce di bambini, mamme, papà e nonni, per scoprire le tradizioni di tanti Paesi, lontani e vicini.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|43
|Data da definire
|La meravigliosa vita di Frida Kahlo
|Spettacolo Kamishibai e laboratorio di teatro di figura dedicato alla pittrice messicana. Per bambini e ragazzi 6-12 anni.
Proponente: associazione Che figura_teatro
|44
|Date da definire
|Emotional teaching
|Corso di inglese base per adulti basato sulla conversazione, e sullo sviluppo delle capacità espressive, comunicative ed emozionali. Progetto proposto da docente certificata “Emotional english teaching”.
Proponente: Giorgia Memo
DICEMBRE
|45
|01/12/26
15/12/26
22/12/26
29/12/26
|Da libro nasce cosa
|Laboratorio per bambini da 3 a 6 anni per esplorare gli albi illustrati della biblioteca. Si conclude con la realizzazione di un piccolo lavoro manuale che coinvolge i bambini e gli adulti di riferimento presenti.
Attività svolta da personale comunale
|46
|02/12/26
09/12/26
16/12/26
23/12/26
30/12/26
|Gocce di voce
|Letture ad alta voce per bambini 0-24 mesi e loro adulti di riferimento. Progetto Nati per leggere.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S. e in parte svolta da personale comunale
|47
|03/12/26
10/12/26
17/12/26
|L’ora del racconto
|Letture ad alta voce.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|48
|03/12/26
10/12/26
|Laboratorio di stampa 3
|Laboratori per avvicinarsi alla tecnologia della stampa 3d.
Esperto affidatario: Enzo Grassi
|49
|04/12/26
11/12/26
18/12/26
|Scaldiamo il cuore con le mattonelle di lana
|Incontro settimanale volto a recuperare l’arte del lavoro a maglia e uncinetto, dando vita a reti di solidarietà
Proponente: Fondazione Emmanuel, Comunità alloggio Piccoli passi
|50
|06/12/26
20/12/26
|Notte bianca per lettori insonni
|OgniBene invita bambini e bambine, ragazze e ragazzi tra i 7 e i 10 anni, a dormire in biblioteca per un’indimenticabile “notte bianca” cullati dalle storie dei libri. Al mattino si attende l’arrivo dei genitori per fare colazione tutti insieme e poi tornare a casa.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|51
|09/12/26
|Ma anche questa è arte?
|Un laboratorio per scoprire quanto può essere sorprendente l’arte contemporanea. Per ragazzi da 12 a 14 anni.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|52
|11/12/26
22/12/26
|SuoNati
|Laboratorio dedicato alla musica e rivolto ai piccolissimi.
Attività svolta da personale comunale
|53
|12/12/26
|Coderdojo
|Corso di programmazione base e avanzato per bambini e ragazzi, suddiviso per fasce d’età.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|54
|13/12/26
19/12/26
|Ludiconforme
|Laboratorio ludico
Affidatario: associazione Così come sei
|55
|15/12/26
|Laboratorio Montessori
|Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|56
|18/12/25
|Il libro del mese
|Appuntamento mensile dedicato ad uno dei libri presenti nello scaffale della biblioteca, da condividere e commentare insieme, lasciando spazio a pensieri e riflessioni dei partecipanti
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|57
|19/12/26
|Un libro buono un mondo
|Incontro dedicato alla conoscenza di culture, storie e lingue diverse attraverso la lettura condivisa di albi illustrati tematici e la viva voce di bambini, mamme, papà e nonni, per scoprire le tradizioni di tanti Paesi, lontani e vicini.
Attività compresa nei servizi bibliotecari affidati a Socioculturale S.C.S.
|58
|22/12/26
23/12/26
29/12/26
30/12/26
|Giocare in famiglia
|Laboratorio ludico intergenerazionale.
Affidatario: associazione Così come sei
- AttualitàNei magazzini 38,7mila tonnellate di olio evo made in Italy oltre 5 volte in più del 2025
- Arte e dintorniA Palazzo delle Arti, a Lecce, la celebrazione dei 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe
- CulturaA La Casa degli Artisti un incontro dedicato al femminile tra energia, filosofia e poesia
- AttualitàIl ritorno di Ramasoon: da San Foca al Mondiale Tempest 2026 di Cannes
- AttualitàRuote nella Storia saluta Casarano e celebra la passione per le auto d’epoca
- AttualitàUniversità, Minerva: “Il diritto allo studio è un faro contro le disuguaglianze. Investire negli studenti significa investire nei nostri territori”