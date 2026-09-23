La ricetta del giorno: Torta allo yogurt

Ingredienti per uno stampo da 24 cm:

3 uova intere

300 grammi di zucchero

300 grammi di farina per dolci

1 bustina di lievito per dolci

2 vasetti di yogurt (bianco o alla pesca o frutta a vostro piacimento)

1 vasetto di olio di semi

Procedimento:

Lavorare con una frusta le uova e lo zucchero, aggiungere poi la farina, la bustina di lievito sciolta in un po’ di latte, lo yogurt e l’olio di semi. Mescolare tutti gli ingredienti fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare l’impasto in uno stampo imburrato ed infarinato. Mettere in forno a 180 gradi per circa 30 minuti, una volta raffreddato, decorare con i granelli di zucchero e se avete usato lo yogurt alla pesca, potete aggiungere uno strato abbondante di marmellata alla pesca.