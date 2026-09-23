L’almanacco di oggi 23 settembre

Il Santo del giorno: San Lino papa. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Meju nna fiata a rrussire ca centu a ‘giallinire. Significato: Meglio arrossire una volta che ingiallire cento volte.E’ meglio metter subito le cose in chiaro che sopportare per molto tempo.
– Sono nati in questo giorno
1930 Ray Charles
1938 Romy Schneider
1943 Julio Iglesias
1949 Bruce Springsteen
– Proverbio
Quando il padrone non sa quel che si fa, la casa va in rovina
– Accadde oggi
1930 viene brevettato il flash per le macchine fotografiche
– Scoperte
1998 Primo trapianto di braccia