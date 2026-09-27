La ricetta del giorno: Mandorle zuccherate

Ingredienti:

500 gr di mandorle sbucciate

700 gr di zucchero

1 albume montato a neve

Procedimento:

Tostare le mandorle.Mettere in un pentolino lo zucchero con un cucchiaio di acqua. Scaldare a fuoco basso finché non inizia a bollire. Togliere dal fuoco e aggiungere l’albume. Versare il tutto su un ripiano di marmo. Lavorare con una spatola finché non diventa bianco.Rimettere nel pentolino e far sciogliere. Versare le mandorle e mescolare. Stendere nuovamente sul piano e formare gruppi di massimo tre mandorle.Lasciare freddare e servire.

N.b. Si possono utilizzare anche arachidi, noci, pistacchi o nocciole.