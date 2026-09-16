La ricetta del giorno: torta con crema rocher

Ingredienti per la base:

200 gr di burro

100 gr di farina mescolata con 10gr di cacao amaro

100 gr di fecola di patate

200 gr di zucchero

6 uova

vanillina

lievito per dolci

scorza di 1 limone

Ingredienti per la farcitura:

80 ml di panna fresca da montare

180 gr di Nutella

50 gr di nocciole tritate

70 gr di wafer sbriciolati

Ingredienti per la copertura:

50 ml di panna fresca da montare

100 gr di cioccolato fondente

Procedimento:

Montare il burro a temperatura ambiente fino ad ottenere una crema bianca e spumosa;

Unitre lo zucchero a poco a poco;

Separare o tuorli dagli albumi conservando gli albumi;

Unire i tuorli uno alla volta all’impasto;

Aggiungere farina, fecola, vanillina e lievito al composto;

Montare gli albumi a neve ferma;

Aggiungete la scorza del limone grattugiata e gli albumi nell’impasto;

Imburrare e infarinare una tortiera da 22 cm di diametro;

Versare il composto e livellare;

Cuocere in forno non ventilato a 180 °C per 50 minuti.

Preparare la farcitura:

Montare la panna;

Aggiungere la Nutella e amalgamare;

Unire alla crema le nocciole tritate e i wafer sbriciolati e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo,

Preparare la copertura:

Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con la panna;

Girare fino ad ottenere una crema lucida.

Una volta raffreddata la torta, farcire e decorare a piacere.