La ricetta del giorno: torta con crema rocher

Ingredienti per la base:
200 gr di burro
100 gr di farina mescolata con 10gr di cacao amaro
100 gr di fecola di patate
200 gr di zucchero
6 uova
vanillina
lievito per dolci
scorza di 1 limone
Ingredienti per la farcitura:
80 ml di panna fresca da montare
180 gr di Nutella
50 gr di nocciole tritate
70 gr di wafer sbriciolati
Ingredienti per la copertura:
50 ml di panna fresca da montare
100 gr di cioccolato fondente
Procedimento:
Montare il burro a temperatura ambiente fino ad ottenere una crema bianca e spumosa;
Unitre lo zucchero a poco a poco;
Separare o tuorli dagli albumi conservando gli albumi;
Unire i tuorli uno alla volta all’impasto;
Aggiungere farina, fecola, vanillina e lievito al composto;
Montare gli albumi a neve ferma;
Aggiungete la scorza del limone grattugiata e gli albumi nell’impasto;
Imburrare e infarinare una tortiera da 22 cm di diametro;
Versare il composto e livellare;
Cuocere in forno non ventilato a 180 °C per 50 minuti.
Preparare la farcitura:
Montare la panna;
Aggiungere la Nutella e amalgamare;
Unire alla crema le nocciole tritate e i wafer sbriciolati e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo,
Preparare la copertura:
Sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con la panna;
Girare fino ad ottenere una crema lucida.
Una volta raffreddata la torta, farcire e decorare a piacere.