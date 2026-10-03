L’almanacco di oggi 3 ottobre

Il Santo del giorno: San Gerardo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu parente è comu nu stivale, cchiù ète strittu e cchiù fa male. Significato: Il parente è come lo stivale, più è stretto e più è scomodo.

– Sono nati in questo giorno

1938 Eddie Cochran

1941 Andrea De Adamich

1953 Carmen Russo

– Proverbio

Il bambino piange per il suo bene, il vecchio per il suo male

– Accadde oggi

1839 viene inaugurata la prima ferrovia d’Italia la Napoli-Portici

– Scoperte

1958 Primo impiego diagnostico dell’ecografia