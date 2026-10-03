L’almanacco di oggi 3 ottobre

Il Santo del giorno: San Gerardo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Lu parente è comu nu stivale, cchiù ète strittu e cchiù fa male. Significato: Il parente è come lo stivale, più è stretto e più è scomodo.
– Sono nati in questo giorno
1938 Eddie Cochran
1941 Andrea De Adamich
1953 Carmen Russo
– Proverbio
Il bambino piange per il suo bene, il vecchio per il suo male
– Accadde oggi
1839 viene inaugurata la prima ferrovia d’Italia la Napoli-Portici
– Scoperte
1958 Primo impiego diagnostico dell’ecografia