La ricetta del giorno: Involtini di bresaola

Ingredienti per 4 persone:
8 fette di bresaola
200 gr di robiola;
8 fettine di pomodori secchi;
Rucola;
Olio evo
Procedimento:
In una ciotola amalgamare la robiola con i pomodori secchi e la rucola tritata;
Condire con olio evo;
Mettere un cucchiaio di farcitura su ogni fetta di bresaola e formare un involtino;
Condire con olio;
Servire
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