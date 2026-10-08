Nasce la Società Leccese di Psicoanalisi “Carmelo Bene”: presentazione al Convitto Palmieri

LECCE – Uno spazio di studio e ricerca orientato al pensiero di Sigmund Freud e Jacques Lacan, pensato per far dialogare la pratica analitica con l’arte, la letteratura, la filosofia e i linguaggi della contemporaneità. Con questo spirito prende vita la Società Leccese di Psicoanalisi “Carmelo Bene” (SLEP), realtà inserita nella Rete delle Società Cittadine di Psicoanalisi presenti sul territorio nazionale.

L’iniziativa verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza venerdì 9 ottobre, alle ore 19:00, negli spazi della Sala Teatrino della Biblioteca Provinciale Bernardini, all’interno del Convitto Palmieri di Lecce. L’appuntamento vede il patrocinio del Comune di Lecce.

Fondata dai professionisti Patrizia Calasso, Claudia Guacci, Elena Petraroli, Luca Sansò e Marina Turaccio, la SLEP intende strutturarsi come un polo di formazione, indagine e confronto interdisciplinare nel capoluogo salentino.

Ospite della serata d’esordio sarà lo psicoanalista Francesco Giglio, direttore dell’IRPA di Ancona e docente presso le sedi IRPA di Milano e Ancona, oltre che socio della Società Milanese di Psicoanalisi. Nel corso del suo intervento, dal titolo “Cosa fa una psicoanalisi”, Giglio offrirà una riflessione sul ruolo, il senso e le funzioni del percorso analitico nel contesto individuale e sociale odierno. L’ingresso all’evento è libero e gratuito.