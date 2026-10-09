Allerta meteo arancione, scuole chiuse a Lecce sabato 10 ottobre: stop anche ad asili nido e attività extrascolastiche

LECCE – Scuole chiuse a Lecce per l’intera giornata di sabato 10 ottobre a causa dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione civile regionale. La sindaca Adriana Poli ha firmato questa sera l’ordinanza contingibile e urgente numero 2342, disponendo la chiusura di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le strutture educative per l’infanzia. Il provvedimento riguarda tutte le scuole statali, paritarie e private presenti sul territorio comunale, comprese quelle delle frazioni, e resterà in vigore dalla mezzanotte fino alle 24 di sabato. Non si tratta soltanto della sospensione delle lezioni: saranno interrotte anche tutte le attività in presenza, comprese quelle amministrative, extracurriculari e le iniziative eventualmente già programmate negli edifici scolastici. Stop anche ai servizi di trasporto scolastico e di refezione collegati alle attività sospese.

La decisione dell’amministrazione comunale arriva in seguito al messaggio di allerta diffuso il 9 ottobre dalla Protezione civile della Regione Puglia, che ha classificato come arancione il rischio idrogeologico e quello legato ai temporali per l’intera zona del Salento, dalle ore zero di sabato e per le successive 24 ore. Le previsioni annunciano precipitazioni da sparse a diffuse, prevalentemente sotto forma di rovesci e temporali, con quantitativi di pioggia che potrebbero raggiungere livelli elevati sulla Puglia meridionale. Sono attesi anche fenomeni di forte intensità, accompagnati da raffiche di vento, possibili grandinate e frequente attività elettrica. Uno scenario che ha spinto Palazzo Carafa ad adottare ulteriori misure precauzionali per tutelare l’incolumità pubblica. Già con una precedente ordinanza, la numero 2341 firmata nella stessa giornata del 9 ottobre, la sindaca aveva disposto l’attivazione del Centro operativo comunale, il Coc, e la chiusura preventiva di alcune aree e strutture comunali.



Nel nuovo provvedimento dedicato alle scuole vengono richiamate anche le condizioni di vulnerabilità di alcune zone della città, individuate dalle mappe del Piano di gestione del rischio di alluvioni e recepite nel Piano comunale di Protezione civile. A preoccupare non sono soltanto le possibili conseguenze delle precipitazioni intense, con allagamenti e difficoltà alla circolazione, ma anche la presenza di alberature vetuste lungo numerose strade cittadine, che potrebbero rappresentare un ulteriore elemento di pericolo in caso di forti raffiche di vento. La chiusura degli istituti scolastici è stata ritenuta necessaria soprattutto per evitare gli spostamenti contemporanei di studenti, famiglie, accompagnatori, insegnanti e personale amministrativo, anche provenienti dai comuni limitrofi. Secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, le condizioni meteorologiche previste potrebbero infatti rendere pericolosi i percorsi di accesso agli edifici scolastici e provocare criticità sulla rete stradale. Da qui la scelta di intervenire preventivamente, senza attendere il verificarsi di situazioni di emergenza. La sindaca ha ritenuto la chiusura per una sola giornata una misura proporzionata ai rischi annunciati, ricorrendo ai poteri straordinari previsti dall’articolo 54 del Testo unico degli enti locali per prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica. I dirigenti scolastici, i responsabili e i gestori delle strutture interessate dovranno dare tempestiva attuazione al provvedimento e informare personale, studenti e famiglie attraverso i rispettivi canali istituzionali. L’ordinanza sarà trasmessa alla Prefettura, alla Regione Puglia, alla Provincia, all’Ufficio scolastico territoriale, ai dirigenti degli istituti e ai settori comunali competenti, oltre ai gestori dei servizi di trasporto e refezione. Alla Polizia locale e agli uffici municipali spetterà il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni. La chiusura, per il momento, è limitata esclusivamente alla giornata di sabato 10 ottobre. Eventuali proroghe o ulteriori provvedimenti saranno valutati sulla base dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche e delle indicazioni delle strutture di Protezione civile. L’amministrazione comunale punta così a ridurre al minimo gli spostamenti e l’esposizione ai pericoli in una giornata che, secondo le previsioni, potrebbe essere caratterizzata da fenomeni atmosferici particolarmente intensi su tutto il territorio salentino.