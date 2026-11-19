Ingredienti per 6 persone:
250 ml di acqua
250 gr di farina 00
40 ml di olio di semi di mais
150 gr di zucchero a velo + 50 gr per la guarnizione
buccia e succo di un limone (al succo di limone si può sostituire il succo di un’arancia)
1 bustina di lievito
Marmellata
Procedimento:
Scaldare l’acqua e aggiungere l’olio di semi;
in una ciotola versare la farina, lo zucchero a velo. la buccia grattugiata del limone, il lievito;
Aggiungere a filo l’acqua con l’olio di semi e aiutandosi con una frusta amalgamare fino ad ottenere un composto omogeneo;
unire il succo di limone (o di arancia) continuando a girare;
Versare il composto in una teglia tonda da 22 cm di diametro precedentemente foderata con carta forno;
cuocere in forno a 180° per circa 35”;
farcire con marmellata e guarnire con zucchero a velo
Claudia Forcignanò
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