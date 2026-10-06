Anche impianti di piccole e medie dimensioni possono essere configurati in una CER

“Anche impianti di piccole e medie dimensioni possono essere configurati in una comunità energetica rinnovabile e una mappatura degli stessi già presenti sul territorio comunale potrebbe favorire l’avvio di un percorso volto alla nascita di una Cer”. È quanto emerso nel corso della sesta Commissione consiliare che si è svolta ieri mattina, a Lecce, a Palazzo Carafa. All’ordine del giorno «il ruolo del Comune» nella costituzione di una comunità energetica. Quinta seduta sullo stesso argomento al fine di affrontare in maniera approfondita un tema di stringente attualità alla luce dei crescenti rincari dei costi energetici.

Ha introdotto i lavori il presidente della commissione Bronek Pankiewicz e ha preso la parola Davide Stasi, esperto della materia e data analyst. Ad oggi, risultano operative 5.562 configurazioni in Italia, per una potenza complessiva superiore a 440 megawatt (MW) con 69.465 utenze connesse alle configurazioni (dati aggiornati al 30 settembre scorso). Grazie a questo incentivo, nei primi nove mesi di quest’anno sono stati già erogati 5,2 milioni di euro per l’energia condivisa nell’ambito delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo a distanza

“In Italia – spiega Stasi – si contano più di 5mila configurazioni in esercizio a cui sono associati circa 70mila punti di prelievo (point of delivery più comunemente Pod). Oltre alla partecipazione alle Cer, il Comune può offrire supporto tecnico e amministrativo per le imprese e i cittadini interessati alla costituzione e alla gestione delle comunità energetiche, facendosi concreto promotore della loro diffusione. A livello operativo e concreto, il Comune può redigere un inventario del patrimonio edilizio, con caratteristiche e consumi degli immobili, nonché dei propri asset infrastrutturali; definire un quadro statistico dei consumi del territorio, distinguendo tra utenze domestiche ed imprese; una mappatura degli impianti per la produzione di energia rinnovabile esistenti; individuare aree potenzialmente idonee all’installazione di nuovi impianti. La raccolta di tutti questi dati ed informazioni risulta essenziale per scelte consapevoli e strategiche da parte dell’Amministrazione, definendo un auspicabile piano di investimenti”.

Laddove non fosse possibile per mancanza di risorse, si potrebbero offrire servizi gratuiti, nei seguenti ambiti: informazione e sensibilizzazione (incontri pubblici, materiali divulgativi, eventi territoriali); formazione tecnica e amministrativa (webinar, workshop e strumenti pratici per promotori, professionisti e cittadini); studi di fattibilità tecnico-economica (analisi dei dati di consumo e produzione, simulazioni energetiche, business plan).

“Il guadagno economico all’interno di una Cer – aggiunge Stasi – si basa su tre componenti principali riconosciute per ogni kWh di energia rinnovabile prodotta e consumata nello stesso momento (energia condivisa virtualmente tramite la stessa cabina primaria). Il primo è una tariffa premio ovvero un incentivo statale variabile, fino a 110-120 euro per megawattora (€/MWh) riconosciuto dal Gse per vent’anni sull’energia condivisa. Il secondo contributo consiste in un corrispettivo di valorizzazione (o restituzione delle componenti tariffarie) ovvero un importo definito da Arera che remunera le perdite di rete evitate grazie al consumo locale dell’energia. Il terzo contributo consiste nel cosiddetto Ritiro dedicato dell’energia ovvero la vendita al Gse dell’energia in eccesso che viene immessa in rete. L’energia condivisa ammonta a 141,7 GWh (gigawattora) che ha consentito la distribuzione di 13,8 milioni di euro, più 1,8 milioni di euro per la valorizzazione degli oneri di trasmissione e distribuzione, più 3,1 milioni di euro come remunerazione per l’energia ritirata”.