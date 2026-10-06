Bronek Pankiewicz delegato alle attività commerciali storiche di Lecce

LECCE – Il consigliere comunale Bronek Pankiewicz da oggi è il delegato alle attività commerciali storiche di Lecce. Il sindaco Adriana Poli Bortone ha conferito al presidente della commissione consiliare Attività produttive e commerciali la delega alla collaborazione e al supporto nel proporre e promuovere eventi di pubblica valorizzazione e premiazione delle attività produttive e commerciali cosiddette storiche, vale a dire presenti sul territorio comunale da almeno trent’anni.
Il consigliere delegato ha compiti di studio, analisi, ricerca e verifica. con funzione esclusivamente propositiva.
“Ringrazio sentitamente il sindaco per la fiducia dimostratami conferendomi questa delega significativa e dall’alto valore simbolico – dice il presidente Pankiewicz – Consegnare targhe celebrative e benemerenze significa premiare la fedeltà al lavoro e il presidio del territorio. Le saracinesche aperte, infatti, oltre ad essere il segno di una preziosa realtà economica e commerciale, rappresentano un presidio di sicurezza in città oltre che consentire relazioni di comunità. E’ doveroso esprimere apprezzamento nei confronti degli operatori e valorizzare queste attività, in particolare quelle che da oltre trent’anni sono un punto di riferimento non solo per i leccesi ma anche per i salentini e per i forestieri, diventando anche, in qualche modo, simboli identitari della città”.
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