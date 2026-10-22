“Carmiano MediTerranea” 2026: sapori, tradizioni, cultura e pizzica. Tre giorni di festa in onore di San Vito Martire

CARMIANO – Il profumo dei piatti della tradizione, il gusto dei vini del territorio, la riscoperta delle radici popolari e il ritmo travolgente della pizzica salentina. Sabato 24 ottobre 2026 Carmiano si prepara a vivere una grande festa dedicata alla cultura, alla gastronomia e all’identità del Salento. L’evento è stato presentato in mattinata nell’aula del Consiglio comunale: torna “Carmiano MediTerranea”, un appuntamento che unisce la valorizzazione delle tradizioni popolari alla riflessione sulle sfide del futuro, trasformando il cuore della città in un luogo di incontro, convivialità e spettacolo. La manifestazione assume quest’anno un significato particolare perché si inserisce nell’ambito dei festeggiamenti in onore di San Vito Martire, compatrono di Carmiano, una ricorrenza profondamente legata alla storia e all’identità della comunità. L’evento sarà realizzato anche in collaborazione con il Comitato Festa “Madonna Nostra e San Vito Martire”, contribuendo ad arricchire il programma delle celebrazioni con iniziative culturali, gastronomiche e musicali, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

A dare il benvenuto agli ospiti sarà una comunità pronta a celebrare le proprie radici attraverso i sapori autentici della cucina contadina, la musica popolare e un importante momento di approfondimento culturale. Un’intera serata pensata per le famiglie, per i giovani e per quanti desiderano conoscere o riscoprire le eccellenze del territorio.”La comunità di Carmiano e Magliano è pronta per accogliere tanti visitatori per un altro appuntamento imperdibile con la cultura e la tradizione. Un evento autunnale che esalta le nostre radici e crea una nuova occasione per far venire tante famiglie a visitare la città”, dichiara il sindaco, avvocato Giovanni Erroi, sottolineando il valore di una manifestazione che arricchisce il calendario delle iniziative dedicate alla promozione del territorio e valorizza ulteriormente i festeggiamenti di San Vito Martire.

La manifestazione prenderà il via alle ore 18, nell’atrio del Comune di Carmiano, con il convegno dal titolo “Le Sagre: Tradizioni popolari nell’era dell’intelligenza artificiale”, un’occasione per riflettere sull’importanza di preservare e tramandare il patrimonio culturale, linguistico ed enogastronomico delle comunità locali anche in un’epoca caratterizzata da profonde trasformazioni tecnologiche. A moderare l’incontro sarà Giovanni Quarta, docente dell’Istituto “Don Tonino Bello” di Copertino. Il programma si aprirà alle 18 con i saluti istituzionali del sindaco Gianni Erroi, di Cosimo Durante, presidente del GAL Terra d’Arneo, di Maurizio Cezzi, presidente di Confagricoltura Lecce, e di Ezio Ascanio Petrelli, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto. Alle 18.30 introdurrà i lavori Carlo Rodolfo La Tegola, presidente della Pro Loco Carmiano-Magliano APS.

Seguiranno gli interventi degli esperti, con un confronto che metterà in relazione il patrimonio delle tradizioni popolari con le opportunità e i rischi legati alle nuove tecnologie. Il professor Italo Epicoco, docente di Ingegneria dell’Intelligenza Artificiale Applicata nell’ambito di Ingegneria dell’Innovazione dell’Università del Salento, affronterà il tema “L’intelligenza artificiale parla dialetto? Rischi e opportunità dell’IA per le tradizioni popolari”. Un approfondimento dedicato al rapporto tra innovazione tecnologica, identità culturale e tutela delle espressioni linguistiche e popolari che rappresentano la memoria delle comunità. A seguire, Loredana Capone, presidente della Quinta Commissione permanente della Regione Puglia, interverrà sul tema “Il valore delle tradizioni popolari e l’impegno della Regione Puglia”, evidenziando il ruolo delle istituzioni nella salvaguardia e nella promozione delle manifestazioni che custodiscono la storia e l’identità del territorio.

Ma Carmiano MediTerra sarà soprattutto una grande festa dei sapori salentini. Al termine del convegno, infatti, spazio a una degustazione guidata dei vini, occasione per conoscere e apprezzare le produzioni enologiche del territorio, accompagnata dalla Sagra della cicoria e fave, uno dei piatti più rappresentativi della cucina povera salentina, simbolo della civiltà contadina e di una tradizione gastronomica tramandata di generazione in generazione. Piazza Assunta e via Roma ospiteranno gli stand enogastronomici, dove i visitatori potranno immergersi nei profumi e nei sapori della cucina locale. Saranno presenti anche gli operatori della Pro Loco di Villa Baldassarri, che proporranno le loro specialità a base di carni suine, arricchendo ulteriormente l’offerta gastronomica della serata. Il gran finale sarà affidato alla musica popolare. Alle ore 21 saliranno sul palco i Calanti, protagonisti del loro Live Tour 2026.

Il gruppo proporrà uno spettacolo dal vivo all’insegna della pizzica, dei ritmi e delle sonorità della tradizione salentina, invitando il pubblico a ballare e a lasciarsi coinvolgere dall’energia di una musica che continua a unire generazioni diverse. Una serata di musica live, danza e divertimento che trasformerà il centro cittadino in una grande festa popolare. Dalla riflessione sulle nuove tecnologie alla riscoperta del dialetto, dai piatti della tradizione alla valorizzazione dei prodotti locali, fino alla pizzica da ballare in piazza: Carmiano MediTerra vuole essere un ponte tra passato e futuro, capace di trasformare le tradizioni in un’occasione di incontro, partecipazione e promozione turistica. L’evento nasce da un preciso investimento dell’amministrazione comunale di Carmiano nella valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze. La manifestazione è infatti finanziata principalmente dal Comune, attraverso risorse del proprio bilancio e un contributo di 7mila euro concesso dalla Regione Puglia, con determinazione regionale numero 50 del 10 marzo 2026, in riferimento alla legge regionale numero 48 del 1975, articolo 6, e alla legge regionale numero 1 del 2004.

Il finanziamento regionale è destinato a iniziative di marketing territoriale, attrazione degli investimenti e promozione dei prodotti Made in Puglia, obiettivi che trovano concreta espressione in una manifestazione capace di mettere insieme cultura, turismo, gastronomia e valorizzazione delle produzioni locali. Ai 7mila euro regionali si aggiungono risorse comunali di importo più consistente, a testimonianza dell’impegno economico dell’amministrazione nel sostenere l’iniziativa. Il Comune ha affidato la realizzazione dell’evento alla Pro Loco Carmiano-Magliano APS, che contribuisce a sua volta con un ulteriore finanziamento ottenuto nell’ambito dell’Avviso 2026 della Regione Puglia per l’erogazione di contributi alle associazioni turistiche Pro Loco.

L’organizzazione della manifestazione si avvale inoltre della collaborazione del Comitato Festa “Madonna Nostra e San Vito Martire”, proprio per il legame con i festeggiamenti in onore di San Vito Martire. Una sinergia che valorizza il ruolo delle associazioni e rafforza il rapporto tra le celebrazioni religiose, la cultura popolare e le iniziative di promozione del territorio. Accanto al sindaco Giovanni Erroi, l’iniziativa vede il coinvolgimento dell’assessore alle Attività produttive Salvatore De Cruto, dell’assessora al Turismo Maria Lucia Pellegrino e dell’assessora alla Cultura Stefania Scatigna, con un lavoro coordinato che punta a sostenere il tessuto economico locale, promuovere l’accoglienza turistica e conservare le tradizioni che costituiscono il patrimonio identitario della comunità.

LE DICHIARAZIONI DEL VICESINDACO DE CRUTO DELL’ASSESSORE SCATIGNA

“La manifestazione coinvolge anche importanti realtà istituzionali ed economiche del territorio, tra cui il GAL Terra d’Arneo, la Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto e Confagricoltura Lecce, nell’ottica di una collaborazione capace di dare ulteriore impulso alla valorizzazione delle eccellenze salentine – ha spiegato il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Salvatore De Cruto – Carmiano MediTerra rappresenta così un’opportunità per valorizzare il centro cittadino, sostenere le attività produttive, richiamare visitatori e rafforzare il legame tra Carmiano, Magliano e le altre comunità salentine. Un evento che, inserendosi nei festeggiamenti in onore di San Vito Martire, contribuisce a rendere ancora più ricco e coinvolgente un momento particolarmente sentito dalla popolazione”.

Sabato 24 ottobre Carmiano diventerà il palcoscenico di una festa aperta a tutti, dove cultura, enogastronomia, musica e tradizioni si incontreranno per raccontare l’anima più autentica del Salento. Un appuntamento autunnale da vivere in famiglia, tra il gusto delle ricette di una volta, la riscoperta delle radici popolari e l’energia della pizzica, nel segno della devozione a San Vito Martire e dell’orgoglio di appartenere a una comunità che custodisce il proprio passato e guarda al futuro.

“In qualità di assessore alla Cultura, all’Associazionismo e allo Spettacolo, sono profondamente orgogliosa di presentare, a nome di tutta l’Amministrazione, un cartellone di eventi straordinariamente ricco, nato per celebrare il nostro Compatrono – ha detto l’assessora Scatigna – Tre giorni intensi, pensati per far battere il cuore della nostra comunità tra memoria storica e sguardi sul futuro. Il viaggio comincerà sabato 24 ottobre nell’affascinante cornice dell’Atrio del Palazzo Comunale. Qui, un convegno di assoluto spessore esplorerà un tema affascinante e attualissimo: l’intelligenza artificiale applicata alle tradizioni popolari. Sarà un onore dialogare con relatori del calibro del professor Epicoco e della presidente Loredana Capone, per tracciare un ponte inedito tra innovazione e radici. E poi a seguire gli stand enogastronomici, domenica mattina la Sfilata degli Attacchi, giunta alla 10 edizione e ancora spazio all’emozione profonda coi festeggiamenti di san Vito martire grazie al lavoro certosino e alla straordinaria organizzazione dell’Associazione Madonna Nostra e al ricordo condiviso con la camminata dedicata a Lorena Isceri.

La storica e attesissima Fiera di San Vito e le note avvolgenti degli spettacoli di musica live accenderanno l’energia delle nostre serate. Questa programmazione non è solo un elenco di eventi, ma lo specchio fedele dell’anima più autentica del nostro territorio. La vera linfa di questo progetto risiede nella straordinaria sinergia con il tessuto associazionistico locale. Ogni singolo patrocinio non è una firma, ma il coronamento di un cammino fatto insieme, un lavoro di squadra guidato da una visione comune. A tutte le associazioni va il mio ringraziamento più sentito per la passione profusa e l’impegno instancabile. Vi aspetto per vivere, uniti, giornate intense di arte, inclusione, cultura e profondo orgoglio per le nostre radici mediterranee».

IL PROGRAMMA DEI TRE GIORNI

SABATO 24 OTTOBRE – CARMIANO MEDITERRA

⁠ ⁠Ore 18 – Atrio del Comune di Carmiano: convegno “Le Sagre: Tradizioni popolari nell’era dell’intelligenza artificiale”. Modera Giovanni Quarta, docente dell’Istituto “Don Tonino Bello” di Copertino. Saluti istituzionali del sindaco Gianni Erroi, di Cosimo Durante (GAL Terra d’Arneo), Maurizio Cezzi (Confagricoltura Lecce) ed Ezio Ascanio Petrelli (BCC Terra d’Otranto).

⁠ ⁠Ore 18.30: introduzione di Carlo Rodolfo La Tegola, presidente della Pro Loco Carmiano-Magliano APS. Intervento del professor Italo Epicoco su “L’intelligenza artificiale parla dialetto?: rischi e opportunità dell’IA per le tradizioni popolari”. A seguire, Loredana Capone sul tema “Il valore delle tradizioni popolari e l’impegno della Regione Puglia”.

⁠ ⁠Al termine del convegno: degustazione guidata dei vini e Sagra della cicoria e fave.

⁠ ⁠Durante la serata – Piazza Assunta e via Roma: stand enogastronomici con le specialità del territorio e la partecipazione della Pro Loco di Villa Baldassarri, che proporrà specialità a base di carni suine.

⁠ ⁠Ore 21: grande spettacolo di musica live con i Calanti, protagonisti del Live Tour 2026, tra pizzica, balli e musica tradizionale salentina.

DOMENICA 25 OTTOBRE – FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI IN ONORE DI SAN VITO MARTIRE

⁠ ⁠Durante la giornata: celebrazioni religiose dedicate al compatrono di Carmiano, nell’ambito della tradizionale ricorrenza patronale.

⁠ ⁠Nel tardo pomeriggio: prevista, secondo il calendario tradizionale riportato dalle fonti dedicate alla festa, la solenne processione con il simulacro di San Vito Martire, accompagnata dalla banda musicale, per le vie cittadine. Orario e percorso saranno da confermare attraverso il programma religioso ufficiale.

LUNEDÌ 26 OTTOBRE – FESTA DI SAN VITO MARTIRE, FIERA, SOLIDARIETÀ E SPETTACOLI

⁠ ⁠In mattinata: tradizionale Fiera Mercato di San Vito Martire, con bancarelle e operatori commerciali nelle vie del centro, tra cui via Roma, via De Gasperi, via Giolitti e via Provenzano.

⁠ ⁠Ore 17 – Partenza dalla Chiesa Madre: Marcia comunitaria contro la violenza sulle donne, momento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

⁠ ⁠Ore 18.30 – Piazza Assunta: “Mani in Pasta”, serata dedicata alla solidarietà e all’inclusione, in collaborazione con Coltiva te stesso, Nuove Speranze, Io Posso, ASL Lecce – PugliaSalute, Associazione Giulie Verdi Salento e Anthropos Società Cooperativa Sociale.

⁠ ⁠A seguire: consegna delle pergamene e animazione per i bambini con gonfiabili e intrattenimento a cura di Happy Party.

⁠ ⁠Ore 20.30 – Piazza Assunta: spettacolo musicale con ZERO time, Renato Zero Tribute Band, un concerto dedicato ai grandi successi del celebre cantautore italiano.

⁠ ⁠Durante i festeggiamenti: stand espositivi degli artigiani di Pozzo Casale, dedicati alla promozione dell’artigianato locale.

La giornata del 26 ottobre è realizzata con il coinvolgimento dell’Associazione “Madonna Nostra e San Vito Martire”, della Comunità ecclesiale di Carmiano e del Comune di Carmiano, attraverso l’Assessorato Welfare e Volontariato, con la presenza della Banca di Credito Cooperativo di Terra d’Otranto tra le realtà sostenitrici.

Tre giorni per celebrare San Vito Martire e l’identità di Carmiano, tra devozione, cultura, solidarietà, sapori autentici e musica popolare. Un programma che rinnova il legame con le radici della comunità e trasforma la festa del compatrono in una grande occasione di incontro, accoglienza e valorizzazione del territorio.