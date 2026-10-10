Domenica 11 ottobre al Teatro Paisiello la serata finale del Concorso internazionale di Direzione d’Orchestra “Antonia Brico” organizzato dalla OLES

LECCE – Domenica 11 ottobre (ore 21:00 | ingresso 10 euro + dp – info e biglietti su Vivaticket) al Teatro Paisiello di Lecce si conclude la prima edizione del Concorso internazionale di Direzione d’Orchestra “Antonia Brico”, organizzato dalla OLES – Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento. Evento finale per la competizione che ha portato nel capoluogo salentino giovani talenti (nati dopo il 1 gennaio 1990) provenienti da tutto il mondo, impegnati in un percorso di selezione davanti a una prestigiosa giuria, composta da Massimo Biscardi, Fabrizio Dorsi, Silvia Colasanti, Anna Skryleva, Marcello Panni e Felipe Aguirre. Dopo l’esibizione di sabato era dei quindici concorrenti selezionati dopo la prima fase, la serata accoglierà il concerto conclusivo, con la premiazione e l’esibizione del vincitore alla guida dell’orchestra OLES.

La manifestazione ha raccolto l’adesione di 37 giovani direttori e direttici da Italia, Giappone, Cina, Svizzera, Argentina, Libano, Polonia, Germania, Turchia, Venezuela e Corea del Sud. Avviata martedì 6 ottobre, si è articolata in diverse fasi eliminatorie e semifinali, offrendo ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi direttamente con una formazione sinfonica e di mettere in mostra le proprie capacità tecniche, musicali e interpretative. Un’occasione di crescita professionale e di incontro tra esperienze, sensibilità e tradizioni differenti.

L’iniziativa è dedicata ad Antonia Brico, figura pionieristica della musica sinfonica del Novecento, tra le prime donne ad affermarsi sulla scena internazionale come direttrice d’orchestra, sfidando pregiudizi e barriere di genere in un ambito storicamente dominato dagli uomini. Intitolare il concorso alla sua memoria significa rendere omaggio a una protagonista della storia musicale e, allo stesso tempo, guardare alle nuove generazioni, promuovendo il talento e le opportunità professionali.

Il primo premio è di 2.500 euro, accompagnato dalla possibilità di dirigere concerti nelle successive stagioni della OLES e di altre orchestre partner. Al secondo classificato andranno 1.500 euro e un concerto con la formazione salentina, mentre il terzo riceverà 750 euro. È previsto inoltre il Premio speciale “Carlo Vitale”, del valore di 500 euro, dedicato alla migliore direzione di un recitativo e di un’aria d’opera.

L’Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento raccoglie l’eredità dell’Orchestra Tito Schipa di Lecce, fondata nel 1977 e riconosciuta nel 1982 come Istituzione Concertistica Orchestrale. Divenuta nel 2000 orchestra della Fondazione ICO Tito Schipa, nel 2017 ha assunto l’attuale configurazione di cooperativa, con l’obiettivo di salvaguardare, valorizzare e rinnovare un patrimonio costruito in decenni di attività lirica, sinfonica e concertistica. Nel corso della sua storia ha partecipato a cinquanta stagioni liriche al Teatro Politeama Greco di Lecce, collaborando con direttori, solisti e interpreti di prestigio internazionale, tra cui José Carreras, Juan Diego Flórez, Cecilia Gasdia, Renato Bruson, José Cura e Katia Ricciarelli. Tra i momenti più significativi degli ultimi anni, nel 2017 l’OLES ha accompagnato, con la direzione di Gianluigi Gelmetti, la riapertura del Teatro Apollo di Lecce alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel 2025 ha ottenuto dal Ministero della Cultura il riconoscimento di Nuova Orchestra Territoriale e ha realizzato una tournée in Canada.

Con questo Concorso, la OLES conferma il proprio impegno nella promozione della musica sinfonica e nella valorizzazione dei giovani interpreti, offrendo a Lecce un appuntamento di respiro internazionale. Le due serate conclusive rappresentano anche un’occasione per avvicinare il pubblico al mondo della direzione d’orchestra, seguendo da vicino il lavoro dei finalisti e ascoltando dal vivo le loro interpretazioni.

Biglietti disponibili online

e nei punti vendita autorizzati Vivaticket