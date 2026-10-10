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Domenica 11 ottobre al Teatro Paisiello la serata finale del Concorso internazionale di Direzione d’Orchestra “Antonia Brico” organizzato dalla OLES

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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