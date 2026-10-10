Domenica 11 ottobre Altera Italia di Alessio Rollo e dj set di Jamel al Castello De’ Monti

CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Domenica 11 ottobre (ore 18:00 | ingresso libero), il Castello de’ Monti di Corigliano d’Otranto ospita il primo appuntamento autunnale di Leggimi la Puglia, la rassegna che fa dialogare libri, immagini e luoghi del territorio. Alessia Rollo presenterà Altera Italia, volume pubblicato dalla giovane casa editrice Miracoli Visivi, frutto di una ricerca decennale attraverso la quale l’artista visiva rilegge criticamente l’immaginario del Sud Italia costruito dalla fotografia antropologica e documentaria tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Il lavoro, protagonista anche dell’omonima mostra allestita nelle Sale Nobili nell’ambito di Visioni del Sud, mette in relazione materiali d’archivio e scatti contemporanei, proponendo un viaggio tra luoghi, rituali, tradizioni e rappresentazioni che interroga il rapporto tra memoria collettiva, identità e linguaggi visivi. L’autrice dialogherà con Alice Caracciolo, fotografa e curatrice, Francesco Maggiore, direttore creativo di Big Sur, e Santolo Felaco, co-editore di Miracoli Visivi.

Alle 20:30, negli spazi di Nuvole, il bistrot del Castello, la serata proseguirà con il dj set di Jamel (Giacomo Greco), chitarrista, produttore ed eclettico selector, cofondatore del progetto elettronico Inude. Dal 2021 collabora con il Canzoniere Grecanico Salentino, intrecciando elettronica e musica tradizionale. Le sue selezioni attraversano generi, ritmi e suggestioni differenti, riflettendo le contaminazioni che caratterizzano il suo percorso artistico.

L’appuntamento offrirà anche l’occasione di visitare Visioni del Sud, l’esposizione dedicata alla fotografia e alle arti visive contemporanee, inaugurata il 15 luglio e visitabile fino al 15 ottobre. Nove sguardi raccontano il Mezzogiorno attraverso memorie, paesaggi e trasformazioni, proponendo riflessioni sul rapporto tra territori, identità e appartenenza. Accanto ad Altera Italia di Alessia Rollo, il programma comprende Vulcani di Efrem Barrotta, Still Here di Piero Percoco, a cura di Alice Caracciolo, Vie di Dorian Dakhlia, Le visioni di Gennariello di Sophia Giustizieri, Dacci oggi la nostra plastica quotidiana di Maurizio Buttazzo, L’isola degli arrusi di Luana Rigolli, Stagioni di Cosimo Terlizzi e Come mio padre nella casa di suo padre di Marco Cazzato.

L’iniziativa rientra nel programma autunnale di promozione turistica dell’Infopoint e del Comune di Corigliano d’Otranto, finanziato dalla Regione Puglia attraverso il Fondo di Rotazione (FdR) POC Puglia 2021-2027.