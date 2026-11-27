GALLIPOLI (Lecce) – Torna a Gallipoli un appuntamento ormai consolidato che punta a valorizzare e incentivare l’impegno dei giovani nello studio: gli Istituti Comprensivi Polo 2 e Sofia Stevens, con il patrocinio del Comune di Gallipoli, organizzano la cerimonia di premiazione delle Borse di Studio “Roberto Cataldi”, istituite dalla dott.ssa Assunta Cataldi a favore degli studenti meritevoli che hanno concluso il percorso di studi della Scuola Secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025-2026. L’evento si terrà giovedì 3 dicembre 2026 alle ore 16.00, presso la Chiesa Sacro Cuore di Gallipoli. Alla cerimonia interverranno autorità istituzionali, scolastiche ed ecclesiali: il Sindaco della Città di Gallipoli Flavio Fasano, il Dirigente USR Puglia – UST Lecce Mario Trifiletti, il Vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, il Consigliere della Regione Puglia Stefano Minerva, il Parroco della Cattedrale Sant’Agata Mons. Piero De Santis, la Dirigente scolastica dell’IC Sofia Stevens Martinella Biondo, la Dirigente scolastica dell’IC Polo 2 Lucilla Vaglio e la Dottoressa Assunta Cataldi. Il pomeriggio sarà inoltre arricchito dai contributi artistici e di conduzione degli stessi alunni, con l’esibizione dell’Orchestra del Polo 2 e del Coro InCanto di Voci del Sofia Stevens, mentre la presentazione dell’evento sarà affidata agli allievi Aurora Casalino e Francesco Cannarella. Ricordando la figura di Roberto Cataldi, il premio sottolinea come l’investimento nell’istruzione e nella promozione del merito sia fondamentale per il futuro dei giovani e della comunità intera.