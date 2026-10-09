Festival della Sociologia 2026, dal Salento all’Umbria

CULTURA, UNIVERSITÀ E TERRITORIO | FESTIVAL DELLA SOCIOLOGIA 2026

Da Salento all’Umbria, Antonio Mitrotti porta il diritto pubblico nel cuore delle sfide del nostro tempo

di Vincenzo Candido Renna

Al Festival della Sociologia di Narni, lo studioso salentino coordina il confronto su ambiente, tecnologie e diritti fondamentali. Una riflessione che attraversa la Costituzione e interroga il futuro della democrazia, tra nuove libertà e antiche disuguaglianze.

Ci sono studiosi che lasciano la propria terra senza smettere di appartenerle. Non per nostalgia, ma per quella forma più discreta e feconda di fedeltà che consiste nel portare altrove le proprie radici, trasformandole in conoscenza. Antonio Mitrotti, studioso e ricercatore salentino, oggi impegnato nell’attività accademica in Umbria, appartiene a questa geografia intellettuale: quella di un Mezzogiorno che non si limita a raccontare le proprie partenze, ma sa riconoscere il valore di chi, partendo, contribuisce alla crescita della ricerca italiana.

È anche attraverso il suo impegno che il diritto pubblico trova spazio nell’undicesima edizione del Festival della Sociologia di Narni, manifestazione promossa nell’ambito di un articolato confronto tra università, istituzioni e società civile. Il tema scelto quest’anno, «Un ambiente per abitare. Spazi, vite e diritti», restituisce immediatamente la dimensione della sfida: comprendere come le trasformazioni ambientali, sociali e tecnologiche incidano sulla qualità della convivenza democratica.

Oltre duecento relatori e più di cinquanta appuntamenti animano una manifestazione che ha scelto di sottrarre la conoscenza al recinto degli specialisti, restituendola alla discussione pubblica.

[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.comune.narni.tr.it\&sz=32)

Comune di Narni

+2

In questo scenario Mitrotti coordina, venerdì 9 ottobre, presso San Domenico, la sessione «Le nuove sfide del diritto pubblico tra ambiente e tecnologie». Un titolo che contiene una domanda assai meno accademica di quanto possa apparire: chi governa davvero il cambiamento quando la velocità della tecnica supera quella delle istituzioni?

Il percorso scientifico di Mitrotti, docente di diritto pubblico e diritti fondamentali presso l’Università degli Studi di Perugia, testimonia un’attenzione costante al rapporto tra ordinamento costituzionale, trasformazioni sociali e tutela della persona.

[image](https://www.google.com/s2/favicons?domain=https://www.unipg.it\&sz=32)

Università degli Studi di Perugia

+1

Non è questione soltanto di aggiornare le categorie giuridiche. Si tratta di comprendere se quelle categorie conservino la forza necessaria per difendere la libertà nell’epoca degli algoritmi.

Le piattaforme digitali, nate sotto il segno della condivisione, hanno progressivamente acquisito un potere capace di incidere sull’informazione, sulle relazioni e perfino sulla formazione del consenso. L’autoregolazione dei grandi operatori tecnologici mostra così il proprio limite: affidare a soggetti privati la definizione delle regole di uno spazio nel quale si esercitano libertà costituzionali significa interrogarsi sui confini stessi della sovranità democratica.

L’Unione europea ha risposto con una stagione normativa di particolare intensità, dal Digital Services Act all’Artificial Intelligence Act. Ma la legge, per quanto necessaria, non basta se le amministrazioni pubbliche non possiedono competenze, strumenti e capacità organizzative adeguate a renderla effettiva.

È proprio nella distanza tra proclamazione dei diritti e possibilità concreta di esercitarli che si misura la qualità di una democrazia.

Il confronto coordinato da Mitrotti attraversa questioni apparentemente lontane, dai beni culturali alla telemedicina, ricondotte a un denominatore comune: il divario digitale come nuova frontiera della disuguaglianza.

Nel primo approfondimento, dalle 14.30 alle 15.30, Carlo Solidoro ed Enrica Olla affrontano il tema «Dai beni culturali alla telemedicina», interrogandosi sugli effetti del digital divide. Non basta disporre di una connessione per essere cittadini digitali. Occorrono conoscenze, accessibilità economica, infrastrutture e strumenti capaci di includere anziani, persone fragili e territori periferici.

La telemedicina rappresenta, in questa prospettiva, una promessa importante per le comunità delle aree interne, anche salentine, dove la distanza dai presidi sanitari può trasformarsi in una concreta limitazione del diritto alla salute. Ma una tecnologia concepita per avvicinare il medico al paziente rischia di produrre nuove esclusioni quando mancano le condizioni per utilizzarla.

Analoga tensione attraversa la digitalizzazione del patrimonio culturale. La possibilità di visitare virtualmente un museo o ammirare a distanza un monumento amplia l’accesso alla conoscenza, ma non può sostituire integralmente l’esperienza fisica dei luoghi. La tecnologia dovrebbe accompagnare l’uomo verso la realtà, non persuaderlo che una sua riproduzione sia sufficiente.

Dalle 15.30 alle 16.30 il confronto prosegue con Francesco Svigeli, Ilaria Fiani e Andrea Giocondi, impegnati sul tema delle «Green Communities in Italia», per indagare il significato giuridico e sociale di comunità capaci di coniugare sostenibilità ambientale, partecipazione e sviluppo territoriale.

Qui la riflessione incontra un altro passaggio decisivo della nostra stagione costituzionale: la tutela dell’ambiente non è più soltanto una politica pubblica, ma un valore che impegna la Repubblica anche nell’interesse delle future generazioni, secondo il rinnovato articolo 9 della Costituzione.

Il merito culturale dell’iniziativa, e del lavoro di coordinamento di Mitrotti, sta nell’avere riunito sotto un’unica prospettiva questioni che troppo spesso vengono affrontate separatamente. Ambiente e tecnologia non sono mondi paralleli. Entrambi interrogano la distribuzione del potere, l’accesso alle opportunità e la responsabilità delle istituzioni verso chi rischia di rimanere indietro.

Per il Salento, la presenza di Antonio Mitrotti in un appuntamento di questa rilevanza costituisce anche un motivo di particolare interesse. Non per indulgere a un provincialismo celebrativo, ma per riconoscere una verità semplice: il patrimonio di un territorio comprende anche le intelligenze che ha formato e che continuano a esprimersi altrove.

Nell’Umbria della ricerca e del confronto interdisciplinare, Mitrotti contribuisce a tenere aperta una delle domande fondamentali del diritto contemporaneo: come governare il progresso senza sacrificare la persona sull’altare dell’efficienza?

Una domanda che riguarda Narni quanto Lecce, le università quanto le amministrazioni, le grandi città quanto i piccoli comuni.

Perché il progresso autentico non si misura soltanto dalla quantità di innovazione che una società riesce a produrre, ma dalla sua capacità di non lasciare nessuno fuori dalla porta del futuro.