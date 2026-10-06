Il Bene Comune arriva in cattedra con un master in Unisalento

ll Bene Comune arriva in cattedra: nasce il Master DAPSOS, un nuovo percorso di alta formazione che mette in dialogo università, volontariato, istituzioni e territorio per costruire competenze e risposte concrete alle sfide sociali delle nostre comunità.
Il Master, in programma venerdì 9 ottobre alle ore 11 presso il Rettorato di UniSalento, che vede tra i partner strategici il CSV Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento ETS e CSVnet Puglia.
Una notizia che racconta un cambio di prospettiva importante: il Terzo settore non solo come destinatario di politiche e servizi, ma come protagonista nella costruzione del Bene Comune.
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