Ilic si prende il Lecce: la fiducia di Di Francesco una marcia in più

LECCE – Ivan Ilic si prepara a vivere la ripresa del campionato con una certezza in più: la fiducia di Eusebio Di Francesco. Il centrocampista serbo, arrivato al Lecce in prestito dal Torino, è stato fortemente voluto dall’allenatore e nelle prime uscite ha già mostrato di poter diventare una pedina importante per la squadra giallorossa.

La sosta è servita per lavorare e mettere benzina nelle gambe in vista del tour de force che attende il Lecce, a partire dalla sfida di domenica contro il Bologna. “Abbiamo lavorato tanto in queste settimane di sosta”, ha raccontato Ilic, che guarda con fiducia al prossimo impegno: “In Serie A non ci sono partite facili, sarà una gara tosta”.

Il centrocampista è arrivato nel Salento con l’obiettivo di ritrovare continuità e ritagliarsi un ruolo sempre più importante. Alla prima da titolare al Via del Mare, contro il Monza, ha messo a referto due assist, contribuendo alla vittoria della squadra di Di Francesco. “Mi sto ambientando bene, spero di fare tanti minuti e non vedo l’ora di fare il primo gol”, ha spiegato Ilić, che non nasconde il desiderio di trovare la prima rete davanti ai propri tifosi.

Ma alla base della scelta di Lecce c’è soprattutto il rapporto con Di Francesco. I due si erano già incrociati, seppur per un breve periodo, a Verona. Un legame che ha avuto un peso nella decisione del centrocampista di accettare la proposta giallorossa. “Ho parlato con lui prima di venire qua. Mi ha dato fiducia, avevo bisogno di un approccio così da parte sua”, ha raccontato Ilic.

Parole che spiegano bene il feeling tra i due. “Sono contento di lavorare con Di Francesco, una buona persona e un buon allenatore”, ha aggiunto il serbo, che a Lecce vuole trovare la continuità necessaria per rilanciarsi e mettere a disposizione della squadra anche la propria esperienza.

Ilic, del resto, conosce bene la Serie A dopo le esperienze con Verona e Torino e sa di poter avere un ruolo importante anche dal punto di vista della leadership. “Metterò a disposizione la mia leadership. Parlo con tutti durante la partita”, ha sottolineato il centrocampista, indicando chiaramente quale vuole essere il suo contributo all’interno del gruppo.

L’obiettivo, però, resta uno soltanto e viene prima delle ambizioni personali: la salvezza. “Non ho obiettivi personali, c’è solo la salvezza, l’obiettivo collettivo”, ha ribadito Ilic. Un concetto che si sposa perfettamente con le esigenze del Lecce e con la filosofia di Di Francesco, che punta a costruire una squadra compatta e capace di crescere partita dopo partita.