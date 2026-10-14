La ricetta del giorno: pretzel

Ingredienti

600 gr di farina 0

40 gr di lievito di birra

3 cucchiai di bicarbonato di sodio

sale grosso

sale fino

burro

Procedimento

Su un piano pulito fare una fontana con 100 gr di farina;

Versare il lievito spezzettato e sciolto in 125 ml di acqua tiepida al centro;

Incorporare la farina e amalgamare;

Coprire con un canovaccio e far lievitare per circa 15 minuti;

Aggiungere la restante farina;

Aggiungere altri 250 ml di acqua tiepida e 1 cucchiaio e mezzo di sale fino;

Lavorare bene fino a ottenere un impasto liscio ed elastico;

Formare una palla;

Fare lievitare per 2 ore;

Lavorare nuovamente l’impasto;

Formare un grosso cilindro;

Dividerlo in 12 parti;

Formare da ognuna un cordoncino lungo circa 50 cm;

Incrociare le estremità del cordoncino formando un occhiello e lasciando libera una codina finale di 2 cm;

Piegare l’occhiello sopra le due estremità incrociate e premere leggermente con le mani;

Sciogliere il bicarbonato in 5 l di acqua bollente;

Immergere i pretzel pochi alla volta;

Appena si saranno gonfiati, trasferiteli sulla placca imburrata e cospargerli di sale grosso;

Scaldare il forno a 220º;

Cuocere in forno per 20 minuti;

Sfornare e far raffreddare prima di servire.