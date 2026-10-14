La ricetta del giorno: pretzel

Ingredienti
600 gr di farina 0
40 gr di lievito di birra
3 cucchiai di bicarbonato di sodio
sale grosso
sale fino
burro
Procedimento
Su un piano pulito fare una fontana con 100 gr di farina;
Versare il lievito spezzettato e sciolto in 125 ml di acqua tiepida al centro;
Incorporare la farina e amalgamare;
Coprire con un canovaccio e far lievitare per circa 15 minuti;
Aggiungere la restante farina;
Aggiungere altri 250 ml di acqua tiepida e 1 cucchiaio e mezzo di sale fino;
Lavorare bene fino a ottenere un impasto liscio ed elastico;
Formare una palla;
Fare lievitare per 2 ore;
Lavorare nuovamente l’impasto;
Formare un grosso cilindro;
Dividerlo in 12 parti;
Formare da ognuna un cordoncino lungo circa 50 cm;
Incrociare le estremità del cordoncino formando un occhiello e lasciando libera una codina finale di 2 cm;
Piegare l’occhiello sopra le due estremità incrociate e premere leggermente con le mani;
Sciogliere il bicarbonato in 5 l di acqua bollente;
Immergere i pretzel pochi alla volta;
Appena si saranno gonfiati, trasferiteli sulla placca imburrata e cospargerli di sale grosso;
Scaldare il forno a 220º;
Cuocere in forno per 20 minuti;
Sfornare e far raffreddare prima di servire.
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