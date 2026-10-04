La ricetta del giorno: schiacciatine di melanzane e zucchine al forno

Ingredienti

1 grossa melanzana

2 zucchine medie

2 uova

2 cucchiai di formaggio grattugiato

6 cucchiai di pangrattato

sale

Olio d’oliva q.b.

Pangrattato per impanare

Procedimento:

Lavare le zucchine e la melanzana;

Sbucciare la melanzana:

Tagliare le zucchine e la melanzana a pezzetti; Lessare in acqua leggermente salata per circa 20 minuti;

Scolare e lasciare raffreddare;

Trasferire in una ciotola ed aggiungere le uova e il formaggio grattugiato;

Mescolare energicamente, cercando di schiacciare le verdure con un cucchiaio;

Unire a poco a poco il pangrattato fino a quando si sarà formato un impasto che si potrà lavorare con le mani;

Aggiustare di sale;

Con le mani, formare delle delle polpette leggermente schiacciate;

Passare nel pangrattato;

Adagiare su una teglia coperta da carta forno, bagnare con un filo d’olio d’oliva;

Cuocere in forno caldo a 200° per 20 minuti;

Servire le crocchette calde.