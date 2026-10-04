La ricetta del giorno: schiacciatine di melanzane e zucchine al forno

Ingredienti
1 grossa melanzana
2 zucchine medie
2 uova
2 cucchiai di formaggio grattugiato
6 cucchiai di pangrattato
sale
Olio d’oliva q.b.
Pangrattato per impanare
Procedimento:
Lavare le zucchine e la melanzana;
Sbucciare la melanzana:
Tagliare le zucchine e la melanzana a pezzetti; Lessare in acqua leggermente salata per circa 20 minuti;
Scolare e lasciare raffreddare;
Trasferire in una ciotola ed aggiungere le uova e il formaggio grattugiato;
Mescolare energicamente, cercando di schiacciare le verdure con un cucchiaio;
Unire a poco a poco il pangrattato fino a quando si sarà formato un impasto che si potrà lavorare con le mani;
Aggiustare di sale;
Con le mani, formare delle delle polpette leggermente schiacciate;
Passare nel pangrattato;
Adagiare su una teglia coperta da carta forno, bagnare con un filo d’olio d’oliva;
Cuocere in forno caldo a 200° per 20 minuti;
Servire le crocchette calde.
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