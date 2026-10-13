Ricetta del giorno: Linguine alle cozze

Ingredienti per 4 persone



250 gr di linguine

800 gr di cozze

500 gr di pomodori

2 spicchi di aglio

1 mazzetto di prezzemolo fresco finemente tritato

1 peperoncino rosso

Olio evo

Procedimento

Lavare e pulire accuratamente le cozze;

Farle cuocere in una padella capiente con un filo di olio, una manciata di prezzemolo tritato e uno spicchio di aglio;

Quando le cozze saranno aperte, toglierle dal guscio e filtrare l’acqua;

In una padella mettere un filo di olio, il peperoncino e uno spicchio di aglio;

quando l’aglio sarà dotato, aggiungere i pomodori tagliati a pezzi e lasciare cuocere;

Cuocere le linguine in abbondante acqua salata cui è stata aggiunta l’acqua delle cozze filtrata;

Aggiungere le cozze al sughetto e lasciare insaporire per almeno 3 minuti regolando di sale;

Scolare le linguine al dente e unire al sughetto amalgamando bene;

Condire con il prezzemolo e servire.

Claudia Forcignanò