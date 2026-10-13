Ricetta del giorno: Linguine alle cozze

Ingredienti per 4 persone
250 gr di linguine
800 gr di cozze
500 gr di pomodori
2 spicchi di aglio
1 mazzetto di prezzemolo fresco finemente tritato
1 peperoncino rosso
Olio evo
Procedimento
Lavare e pulire accuratamente le cozze;
Farle cuocere in una padella capiente con un filo di olio, una manciata di prezzemolo tritato e uno spicchio di aglio;
Quando le cozze saranno aperte, toglierle dal guscio e filtrare l’acqua;
In una padella mettere un filo di olio, il peperoncino e uno spicchio di aglio;
quando l’aglio sarà dotato, aggiungere i pomodori tagliati a pezzi e lasciare cuocere;
Cuocere le linguine in abbondante acqua salata cui è stata aggiunta l’acqua delle cozze filtrata;
Aggiungere le cozze al sughetto e lasciare insaporire per almeno 3 minuti regolando di sale;
Scolare le linguine al dente e unire al sughetto amalgamando bene;
Condire con il prezzemolo e servire.
Claudia Forcignanò
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