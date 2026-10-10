La ricetta del giorno: funghi pleurotus al cartoccio

Ingredienti
300 gr di funghi pleurotus freschi
7 pomodorini
Sale
Olio evo
Pepe
Origano
Procedimento:
Lavare con delicatezza i funghi e pulirli;
Su una teglia stendere un foglio di carta forno;
Versare un filo di olio evo;
Disporre i funghi;
Aggiungere i pomodorini tagliati a metà;
Condire con olio, sale, pepe e origano;
Chiudere il cartoccio di carta forno;
Infornare per 30 minuti a 180º
Servire tiepidi o freddi.
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