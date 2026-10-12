La ricetta del giorno: lampuga al forno con limone e pepe rosa

Ingredienti per 2 persone:
1 lampuga
1 limone biologico
Prezzemolo
Pepe rosa
Sale rosa o blu (in alternativa va benissimo anche il sale normale grosso)
Olio evo
Procedimento:
Pulire la lampuga;
Adagiarla in una teglia protetta da carta forno;
Tagliare a fette il limone e distribuirlo intorno alla lampuga;
Condire con il pepe rosa in grani, il sale e il prezzemolo tritato grossolanamente;
Aggiungere in filo di olio;
Infornare a 180º per 10 o 15 minuti.
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