La ricetta del giorno: marmellata di arance

Ingredienti
2kg di arance biologiche
400 gr di zucchero semolato
Procedimento
Pelare a vivo le arance;
Dividere ogni arancia in 8 pezzi;
Mettere la polpa in una pentola antiaderente;
Coprire con lo zucchero;
Cuocere a fuoco medio fino a totale scioglimento dello zucchero;
Abbassare la fiamma e lasciate sobbollire mescolando per non far attaccare;
Cuocere per 45/50 minuti;
Versare la marmellata calda nei vasetti sterilizzati;
Chiudere bene ogni vasetto;
Capovolgere e lasciare raffreddare;
Lasciare riposare una settimana circa prima di consumare;
Conservare per massimo 5 mesi.
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