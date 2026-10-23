La ricetta del giorno: cozze gratinate

Ingredienti

1 Kg di cozze nere

50 gr di formaggio Rodez grattugiato

80 gr di formaggio Parmigiano grattugiato

Prezzemolo fresco tritato

1 spicchio di aglio grattugiato

Pangrattato

Olio evo

Pepe

Procedimento

Con un coltello aprire le cozze a metà senza buttare l’acqua;

Adagiarle in una teglia;

Versare l’acqua delle cozze;

In una coppa mescolare i formaggi col pangrattato e l’aglio;

Cospargere le cozze col composto;

Condire con pepe e prezzemolo;

Bagnare con un filo di olio;

Infornare a 180º per circa 15 minuti;

Accendere il grill e lasciare dorare per altri 10 minuti.

Servire calde.