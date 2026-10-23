La ricetta del giorno: cozze gratinate

Ingredienti
1 Kg di cozze nere
50 gr di formaggio Rodez grattugiato
80 gr di formaggio Parmigiano grattugiato
Prezzemolo fresco tritato
1 spicchio di aglio grattugiato
Pangrattato
Olio evo
Pepe
Procedimento
Con un coltello aprire le cozze a metà senza buttare l’acqua;
Adagiarle in una teglia;
Versare l’acqua delle cozze;
In una coppa mescolare i formaggi col pangrattato e l’aglio;
Cospargere le cozze col composto;
Condire con pepe e prezzemolo;
Bagnare con un filo di olio;
Infornare a 180º per circa 15 minuti;
Accendere il grill e lasciare dorare per altri 10 minuti.
Servire calde.
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