Ricetta del giorno: Torta Pasticciotto

Ingredienti per 8 persone:

Pasta frolla

500 gr di farina

200 gr di strutto

1 bustina di lievito per dolci

150 gr di zucchero

3 uova

Buccia grattugiata di 2 limoni biologici

Crema pasticcera

3 tuorli di uovo

200 gr di zucchero

200 gr di farina

1 lt di latte

Buccia di 1 limone biologico

Procedimento

Su un piano di lavoro pulito e spazioso, disporre la farina a montagnola formando una fontana nel centro e versare a pioggia lo zucchero, la buccia dei limoni e il lievito;

Amalgamare con cura;

Spezzettare lo strutto e inglobarlo all’impasto lavorando il tutto velocemente e per poco tempo;

Aggiungere le uova;

Impastare;

Formare una palla;

Avvolgere nella pellicola e mettere in frigo per almeno un’ora;

Preparare la crema pasticcera:

Riscaldare il latte in un pentolino con la buccia del limone;

In una pentola sbattere con la frusta i tuorli delle uova con lo zucchero;

Unire, versandola a pioggia, la farina;

Unire una parte del latte continuando a mescolare per evitare la formazione dei grumi;

Mettere sul fuoco a fuoco basso;

Aggiungere il restante latte;

Portare a bollore finché il composto non si addensa;

Togliere dal fuoco e far raffreddare;

Togliere la pasta frolla dal frigo e dividerla a metà;

Stendere una parte col il mattarello formando un disco dello spessore di circa 5 mm;

Imburrare e infarinare una teglia tonda;

Adagiare il disco di frolla facendo aderire bene i bordi;

Bucare il fondo con una forchetta;

Riempire con la crema pasticcera;

Stendere la restante metà della frolla e coprire la torta;

Chiudere i bordi sigillandoli con le dita;

Spennellare la superficie con un uovo sbattuto;

Infornare in forno preriscaldato a 180° per almeno 30 minuti;

Lasciare raffreddare e servire

Claudia Forcignanò