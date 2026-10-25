Ricetta del giorno: Torta Pasticciotto

Ingredienti per 8 persone:
Pasta frolla
500 gr di farina
200 gr di strutto
1 bustina di lievito per dolci
150 gr di zucchero
3 uova
Buccia grattugiata di 2 limoni biologici
Crema pasticcera
3 tuorli di uovo
200 gr di zucchero
200 gr di farina
1 lt di latte
Buccia di 1 limone biologico
Procedimento
Su un piano di lavoro pulito e spazioso, disporre la farina a montagnola formando una fontana nel centro e versare a pioggia lo zucchero, la buccia dei limoni e il lievito;
Amalgamare con cura;
Spezzettare lo strutto e inglobarlo all’impasto lavorando il tutto velocemente e per poco tempo;
Aggiungere le uova;
Impastare;
Formare una palla;
Avvolgere nella pellicola e mettere in frigo per almeno un’ora;
Preparare la crema pasticcera:
Riscaldare il latte in un pentolino con la buccia del limone;
In una pentola sbattere con la frusta i tuorli delle uova con lo zucchero;
Unire, versandola a pioggia, la farina;
Unire una parte del latte continuando a mescolare per evitare la formazione dei grumi;
Mettere sul fuoco a fuoco basso;
Aggiungere il restante latte;
Portare a bollore finché il composto non si addensa;
Togliere dal fuoco e far raffreddare;
Togliere la pasta frolla dal frigo e dividerla a metà;
Stendere una parte col il mattarello formando un disco dello spessore di circa 5 mm;
Imburrare e infarinare una teglia tonda;
Adagiare il disco di frolla facendo aderire bene i bordi;
Bucare il fondo con una forchetta;
Riempire con la crema pasticcera;
Stendere la restante metà della frolla e coprire la torta;
Chiudere i bordi sigillandoli con le dita;
Spennellare la superficie con un uovo sbattuto;
Infornare in forno preriscaldato a 180° per almeno 30 minuti;
Lasciare raffreddare e servire
Claudia Forcignanò
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