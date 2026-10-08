Le storie dei migranti tra letteratura e cinema: a Lequile fa tappa il festival “Di Libri e di Luna”

LEQUILE (Lecce) – I drammi delle rotte migratorie, le ragioni di chi lascia la propria terra e le implicazioni etiche dell’accoglienza sono i temi al centro degli appuntamenti in programma venerdì 9 ottobre a Lequile. Nella cornice di Palazzo Andrioli, in piazza San Vito, la seconda edizione del festival “Di Libri e di Luna” propone due momenti di approfondimento tra saggistica e proiezioni cinematografiche.

La serata prenderà il via alle ore 19:00 con la presentazione del volume “Non è stato il mare. Né a Cutro. Né altrove. Né prima. Né dopo”, pubblicato da Edizioni La Meridiana. Gli autori Antonella Maggi e Salvatore Maurizio Moscara dialogheranno con Alessandro Valenti, presidente della Fondazione Casa della Carità, ripercorrendo le testimonianze dirette di chi affronta i viaggi nel Mediterraneo e oltrepassa i confini terrestri, con l’obiettivo di restituire una dimensione umana alle statistiche e alle notizie di cronaca.

Alle 20:30 lo sguardo si sposterà sul linguaggio delle immagini con la proiezione del documentario “Cutro, Calabria, Italia”. Al termine della visione, il regista Mimmo Calopresti interverrà in collegamento diretto con la sala per un dibattito aperto con il pubblico, focalizzato sulla capacità del cinema del reale di documentare le emergenze umanitarie e le dinamiche sociali contemporanee.

La rassegna, diretta da Cristian Filieri e organizzata dall’associazione “Di Libri e di Luna APS” sotto la presidenza di Simona Stifani, proseguirà fino a domenica 11 ottobre con un palinsesto che spazia dalla filosofia all’intelligenza artificiale, affiancando agli incontri serali laboratori didattici per giovanissimi e degustazioni di prodotti vitivinicoli locali. L’accesso a tutte le iniziative previste a Palazzo Andrioli è libero e gratuito.