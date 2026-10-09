Nobel per la fisica a Francis Halzen: Unisalento e Infn Lecce lo celebrano con un seminario il 19 ottobre

Il Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento dedica un seminario al Premio Nobel per la Fisica 2026, assegnato pochi giorni fa a Francis Halzen. Si terrà lunedì 19 ottobre alle 15.30, nell’aula magna del Dipartimento. Il professor Paolo Bernardini interverrà con una relazione intitolata “Francis Halzen: neutrini dalle stelle” e ripercorrerà gli aspetti fondamentali delle ricerche premiate e il contributo dei fisici leccesi a questo campo.

Halzen guida l’esperimento IceCube, un osservatorio ricavato nei ghiacci dell’Antartide. La Royal Swedish Academy of Sciences lo ha premiato per la scoperta di neutrini di alta energia di origine astrofisica. Queste particelle permettono di osservare fenomeni che la sola radiazione elettromagnetica non rivela, e portano informazioni su sorgenti remote e sui processi più estremi dell’Universo.

«Il Nobel a Francis Halzen è un riconoscimento alla straordinaria capacità della fisica dei neutrini di aprire nuove finestre sulla natura e sull’Universo», afferma Antonio Surdo, primo ricercatore della sezione di Lecce dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

Il premio richiama un capitolo importante della storia scientifica dell’Ateneo e dell’INFN. Tra il 1988 e il 2000 i ricercatori leccesi hanno partecipato all’esperimento MACRO, nei laboratori sotterranei del Gran Sasso. Hanno studiato in particolare i neutrini atmosferici e quelli astrofisici di altissima energia, contribuendo agli studi sulla trasformazione dei neutrini-mu in neutrini-tau, il fenomeno noto come oscillazione. Nel 1997 il professor Martello, oggi direttore della sezione INFN di Lecce, si è recato al Polo Sud per partecipare al progetto Amanda, precursore di IceCube.

Sul fronte teorico, il professor Montanino ha pubblicato, con il gruppo di Bari dei professori Fogli e Lisi, analisi globali fondamentali sui dati sulle oscillazioni. Questi lavori hanno contribuito a definire il quadro delle oscillazioni a tre sapori. Il professor Co’ ha condotto invece studi teorico-fenomenologici sulle interazioni tra neutrini e nuclei atomici.

Da queste competenze è nato nel 2000, in collaborazione con l’Università e la sezione INFN di Bari, il Neutrino Oscillation Workshop (NOW), che si tiene in Salento ogni due anni. La tredicesima edizione, nel 2026, ha riunito a Otranto oltre 110 scienziati provenienti da 15 Paesi. In più di vent’anni il workshop ha ospitato alcuni dei maggiori esperti mondiali del settore, fra cui i premi Nobel Carlo Rubbia (1984) e Takaaki Kajita (2015). Lo stesso Halzen vi ha partecipato nel 2000, nel 2004 e nel 2012.

La ricerca sui neutrini a Lecce continua. I fisici di UniSalento e INFN partecipano a DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment), che misurerà con grande precisione un fascio di neutrini ad altissima intensità inviato dal Fermilab, vicino a Chicago, al laboratorio sotterraneo Sanford in South Dakota, a circa 1.300 chilometri di distanza. Il gruppo leccese lavora inoltre all’Osservatorio Pierre Auger in Argentina, dedicato ai raggi cosmici di altissima energia e alla ricerca di fotoni e neutrini di origine astrofisica. In questo ambito collabora con IceCube a iniziative internazionali di astronomia multimessaggera, oggi la frontiera del settore.