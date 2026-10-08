Plastica bruciata nei cementifici, la Provincia di Lecce porta il caso in Parlamento: “No al sacrificio di ambiente e salute”

LECCE – Il presidente Fabio Tarantino trasmette alla Commissione parlamentare d’inchiesta un dossier elaborato dai comitati civici insieme ai Comuni di Melpignano e Monselice. Sotto la lente le criticità ambientali, sanitarie e normative legate all’utilizzo dei rifiuti nella produzione del cemento e le conseguenze delle nuove disposizioni del decreto Ambiente. La plastica e gli altri materiali derivati dai rifiuti utilizzati come combustibili nei cementifici finiscono all’attenzione del Parlamento. La Provincia di Lecce, insieme ai Comuni di Melpignano e Monselice, ha trasmesso alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli altri illeciti ambientali e agroalimentari un dossier che accende i riflettori sui possibili rischi per la salute, sulle conseguenze ambientali e sulle criticità delle norme che regolano l’impiego di questi materiali negli impianti industriali.

Un’iniziativa istituzionale nata dalle sollecitazioni dei comitati civici, che da tempo chiedono maggiore attenzione sulle conseguenze dell’utilizzo dei rifiuti nel processo produttivo del cemento. Il documento, intitolato “Impiego di rifiuti e materiali derivati nella produzione del cemento: criticità ambientali, regolamentari e sanitarie”, è stato elaborato dal Comitato popolare “Lasciateci respirare”, da “E Noi?” – Comitato di cittadini, dal NOCSS Gubbio e dal Coordinamento Civico Ambiente e Salute. Dopo aver esaminato la documentazione predisposta dalle associazioni, la Provincia di Lecce e le amministrazioni comunali coinvolte hanno deciso di sottoporla alla Commissione parlamentare, affinché possa valutare gli elementi raccolti e avviare eventuali approfondimenti nell’ambito delle proprie competenze. Al centro del dossier ci sono gli aspetti ambientali, sanitari e regolamentari legati all’impiego dei rifiuti e dei materiali che ne derivano nella produzione del cemento.

Particolare attenzione viene dedicata anche alle disposizioni contenute nel decreto Ambiente e alle implicazioni che queste possono determinare per l’utilizzo dei combustibili derivati dai rifiuti nei cementifici. Una questione che, secondo i promotori dell’iniziativa, merita una valutazione approfondita non soltanto sotto il profilo industriale, ma anche rispetto alla tutela delle comunità che vivono nei territori interessati dalla presenza degli impianti. A spiegare il significato dell’iniziativa è il presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, che sottolinea la necessità di coniugare le esigenze produttive con la salvaguardia della salute e dell’ambiente. “La trasmissione di questo dossier alla Commissione parlamentare è un atto di responsabilità istituzionale. Su una questione che riguarda insieme ambiente, salute, gestione dei rifiuti e futuro dell’economia circolare, riteniamo necessario che ogni scelta sia fondata su dati scientifici, controlli rigorosi e valutazioni ambientali adeguate. Non possiamo chiedere ai cittadini di differenziare sempre di più e, contemporaneamente, costruire condizioni che rendano economicamente più conveniente bruciare materiali che potrebbero essere recuperati. È una contraddizione che va affrontata anche sul piano delle politiche nazionali”.

Il presidente richiama quindi l’attenzione sulle conseguenze che eventuali semplificazioni normative potrebbero produrre sulle procedure di autorizzazione degli impianti e sul coinvolgimento delle comunità locali. “Per questo ci preoccupa qualsiasi intervento normativo che riduca gli spazi di valutazione ambientale e il ruolo dei territori nei processi autorizzativi. La transizione ecologica non può tradursi in una semplificazione delle garanzie, soprattutto quando gli impianti sorgono a ridosso dei centri abitati. Come Provincia continueremo a chiedere trasparenza, approfondimento scientifico e piena tutela della salute e dell’ambiente, portando la questione in tutte le sedi istituzionali competenti”. Con la trasmissione del dossier, la Provincia di Lecce e i Comuni coinvolti intendono dunque mettere a disposizione della Commissione parlamentare gli elementi raccolti dai comitati, lasciando all’organismo d’inchiesta le valutazioni e gli eventuali approfondimenti di competenza. Il documento integrale è consultabile sul sito del Comitato NOCSS Gubbio.