Restauro Fontana Antica a Gallipoli: sinergia tra Comune e Soprintendenza per la tutela del patrimonio culturale

GALLIPOLI – Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione dei lavori di restauro e valorizzazione della Fontana Antica, un intervento strategico che segna l’avvio concreto di un programma coordinato di tutela e promozione del patrimonio culturale cittadino.

Le attività di cantiere, entrate nella fase operativa come già programmato per il mese di settembre, si concentreranno sulla struttura monumentale attraverso accurate operazioni di pulizia e conservazione, indispensabili per rimuovere i depositi e le alterazioni accumulatisi nel corso degli anni e restituire il bene alla sua originaria bellezza. L’operazione poggia su un solido quadro economico che vede come pilastro principale uno stanziamento di 710.000 euro riconducibile al Ministero della Cultura, a cui si affianca una disponibilità di 60.000 euro per le attività collaterali dell’anno, mentre restano sul tavolo importanti prospettive di finanziamento per la sicurezza delle mura stimate in circa 1,4 milioni di euro.

Nel corso dell’incontro, il Sindaco Flavio Fasano ha espresso profonda soddisfazione e orgoglio per l’avvio di questa nuova stagione di cantieri urbani, dichiarando che “l’Amministrazione Comunale ha ben chiaro come occorra un progetto complessivo per la tutela dei beni culturali e soprattutto la necessità di reperire fondi; sappiamo quali sono le priorità e ci stiamo impegnando al massimo delle nostre possibilità per intercettare ogni risorsa utile“. Il primo cittadino ha poi voluto porre l’accento sul valore politico e amministrativo del percorso di collaborazione intrapreso con gli organi ministeriali, sottolineando con forza “l’ottima sinergia e la totale unità di intenti che abbiamo saputo costruire con la Soprintendenza, un dialogo costante che dimostra come il bene comune e la salvaguardia della nostra identità storica vengano prima di ogni cosa e richiedano una responsabilità istituzionale condivisa”.

A fargli eco è stato il Soprintendente Antonio Zunno, che ha dettagliato la natura scientifica e conservativa del piano d’azione, spiegando che “l’intervento riguarderà la struttura della fontana, sulla quale sarà necessario effettuare operazioni di pulizia e conservazione poiché nel corso degli anni si sono formati depositi e alterazioni che dovranno essere rimossi per ripristinare condizioni adeguate“. Lo stesso Soprintendente ha poi allargato lo sguardo alle future ricadute sul comprensorio, specificando che “l’idea è quella di costruire un programma capace di coinvolgere diversi soggetti, sostenere gli interventi e contribuire allo sviluppo del territorio“, confermando che l’allestimento finale integrerà supporti didattici e “un’integrazione artistica già prevista nel progetto, che dovrà essere coerente con la fontana e con il contesto circostante“.

Oltre al recupero fisico del monumento, il programma annuale prevede la nascita di un nuovo spazio museale dedicato a raccontare la storia del luogo, arricchito da ricerche che potrebbero far emergere inediti dettagli sul passato del sito. La volontà delle istituzioni è quella di garantire una costante condivisione delle scelte con la cittadinanza per favorire la massima trasparenza, con l’obiettivo di “presentare ciò che verrà realizzato in ogni fase per permettere di conoscere le scelte progettuali e di comprendere l’importanza degli interventi“. Questo importante traguardo è il risultato di una proficua sinergia territoriale che vede in prima fila la collaborazione dell’Università e il forte coinvolgimento della comunità locale, dimostrando come il restauro rappresenti non solo un atto di tutela monumentale, ma un volano fondamentale per lo sviluppo identitario ed economico dell’intero territorio.