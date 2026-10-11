Ricetta del giorno: Spaghetti cacio e pepe

Ingredienti per 4 persone
250 gr di spaghetti
150 gr di pecorino romano grattugiato
10 grammi di pepe nero macinato
sale
Procedimento:
In abbondante acqua salata cuocere gli spaghetti;
In una ciotola unire il pecorino romano grattugiato e il pepe;
Scolare la pasta al dente mettendo da parte due bicchieri di acqua di cottura;
In una coppa versare gli spaghetti, il formaggio col pepe e l’acqua che deve essere bollente;
Amalgamare velocemente e con cura;
Servire immediatamente.
Claudia Forcignanò
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