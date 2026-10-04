Salve, abusivi e tutela del demanio: il sindaco Villanova risponde alle accuse della minoranza dopo il terremoto di Rai 3

SALVE – “Tutti quelli che affittano ombrelloni sono portatori di voti”. Questa frase dell’ex assessora al Commercio, pronunciata durante un’intervista a “Mi manda Rai 3”, ha scatenato il terremoto nella maggioranza. Un’esternazione che ha costretto il sindaco a licenziare (24 ore dopo) chi l’ha pronunciata durante una trasmissione che parlava di abusivismo nelle spiagge libere. Ora l’amministrazione ha avviato un dialogo con la cittadinanza per spiegare come vanno avanti i controlli sul litorale, come vengono contrastate le occupazioni abusive, come si tutela il demanio e il Piano comunale delle coste: argomenti che sono stati al centro del pubblico comizio tenuto nella serata di sabato 3 ottobre in piazza Renata Fonte dal sindaco di Salve Francesco Villanova e dal vicesindaco Giovanni Lecci, insieme all’intera giunta. L’abusivismo sulle spiagge libere attrezzate salentine non è una novità: qualche furbo si comporta come se fosse un lido, posizionando lettini e prendendosi la spiaggia all’alba.



L’incontro dell’amministrazione di Salve con la cittadinanza è stato organizzato per rispondere e fare chiarezza sulle accuse rivolte dalla minoranza all’amministrazione comunale dopo la messa in onda di un servizio del programma “Mi Manda Rai Tre” dedicato al settore balneare. La minoranza chiede le dimissioni del sindaco, ma lui si difende e parla dì manipolazioni. Uno dei primi temi affrontati dal sindaco Villanova è stato quello della revoca delle deleghe all’assessora Silvana Simone, che aveva la responsabilità di Attività produttive, Politiche integrative, Politiche del lavoro, Commercio e Sviluppo economico. “Le dichiarazioni dell’assessora Silvana Simone, trasmesse sulla TV nazionale dal programma ‘Mi manda Rai Tre’, contrastano con i principi, i valori e il lavoro che questa amministrazione porta avanti per tutelare il demanio e garantire il rispetto delle regole sul litorale. Per questa ragione ho revocato il suo incarico e le deleghe attribuitele”, ha spiegato il primo cittadino.

Villanova ha poi aggiunto: “I riferimenti espressi alla giornalista Rai non rappresentano il lavoro che esercitiamo costantemente nell’interesse della collettività a tutela degli spazi pubblici ed a contrasto degli abusi. Viene meno per questo il rapporto fiduciario. Tuttavia, va anche aggiunto che la dottoressa Simone ha voluto spiegare alla giunta che la conversazione con la giornalista è durata più di quanto il servizio abbia riportato. La stessa infatti si è rivolta ad un legale, per tutelare la propria immagine e il proprio operato istituzionale, in quanto sostiene che le sue parole siano state estrapolate dal contesto complessivo e strumentalizzate, alterando il significato del suo intervento”. Sulla ricostruzione proposta dalla trasmissione Rai è intervenuto quindi il vicesindaco Giovanni Lecci, che ha contestato l’impostazione del servizio e le modalità con cui è stata riportata la sua intervista. “Sembra evidente che la trasmissione abbia raccolto un’imbeccata della minoranza e sia arrivata a Salve seguendo una narrazione precostruita, cercando gli elementi utili a sostenerla. L’opposizione punta a trasformare il clamore mediatico in uno strumento per ottenere le dimissioni dell’intera maggioranza. Ma una distorsione narrativa o, peggio, una ricostruzione ad hoc non minano anni di lavoro dell’amministrazione, testimoniati da fatti concreti”.

Lecci ha ricordato che la sua intervista sarebbe durata oltre quaranta minuti e ha annunciato di aver chiesto alla redazione la versione integrale. “Questo perché quando la giornalista mi ha riferito i fatti che aveva documentato le ho proposto di recarci assieme alla polizia giudiziaria, affinché potesse denunciarli. Il servizio, tuttavia, taglia proprio quel momento, e non mostra come prosegue il confronto: la giornalista ha rifiutato di denunciare quanto da lei stessa appreso. Tant’è che, dopo che lei è andata via, mi sono recato da solo presso la polizia giudiziaria ed ho denunciato quanto mi aveva segnalato. Quel seguito è essenziale per comprendere la mia risposta. Per questa ragione chiedo che venga mostrata l’intervista integrale, perché i cittadini possano conoscere anche questa parte e valutare pienamente ciò che è accaduto”. Ampio spazio è stato dedicato anche al contrasto delle occupazioni abusive. Lecci ha ricordato come l’amministrazione sia impegnata da anni su questo fronte, richiamando anche l’attentato subito nel 2022, quando venne incendiata la sua abitazione. Nello stesso anno, ha spiegato, contestualmente a un servizio di una trasmissione nazionale Mediaset furono sgomberati tre lidi che, secondo quanto riferito, occupavano abusivamente la spiaggia senza disporre dei necessari titoli.

Il vicesindaco ha quindi richiamato le attività condotte durante l’ultima estate, anche dopo il richiamo della Prefettura citato dalla minoranza, facendo riferimento al report della Polizia locale sugli interventi effettuati sulla base degli indirizzi dell’amministrazione. Tra questi, i cinque verbali per occupazione abusiva elevati a fine luglio, il sequestro del 20 agosto di 73 ombrelloni incustoditi che occupavano circa 180 metri quadrati di spiaggia libera e l’operazione interforze condotta a Torre Pali nel mese di agosto, alla quale ha partecipato anche la Polizia locale. Un intervento documentato anche dalla Prefettura, durante il quale sarebbe stata accertata l’occupazione illegittima di circa 600 metri quadrati di demanio, con il sequestro di 95 ombrelloni e 23 lettini. Lecci ha poi collegato il contrasto alle occupazioni abusive con il percorso avviato per la ridefinizione del demanio e la pianificazione della costa. A Torre Pali, ha spiegato, l’amministrazione ha lavorato per arrivare a una delimitazione certa del confine tra proprietà privata e demanio marittimo. Un passaggio ritenuto fondamentale è rappresentato dal decreto numero 140 del 6 giugno 2025 della Direzione Marittima di Bari, che ha approvato il verbale di delimitazione redatto dalla Capitaneria di porto di Gallipoli. A questo percorso ha fatto seguito la volturazione catastale del 22 settembre scorso, comunicata dall’Agenzia del Demanio. Il risultato riguarda 11.460 metri quadrati, comprendenti spiaggia e porzioni di mare, che in precedenza risultavano intestati a società private e che sono stati ricondotti al demanio pubblico nella gestione del Comune di Salve. Nella nuova definizione rientra anche la torre di Torre Pali.

Secondo Lecci si tratta di un risultato concreto che chiarisce la natura pubblica di un patrimonio ambientale e storico e riafferma la necessità che tutela e utilizzo rispondano all’interesse collettivo. La definizione delle aree demaniali, ha aggiunto il vicesindaco, consente ora di imprimere una nuova accelerazione al Piano comunale delle coste, commissariato dalla Regione nel 2018. L’amministrazione ha fornito al commissario gli indirizzi necessari per riequilibrare la distribuzione degli utilizzi della costa, considerata per anni sbilanciata a favore di pochi e a discapito della collettività. “La definizione delle aree demaniali ci consente ora di procedere ad uno storico completamento del Piano e alla sua adozione. È il passaggio necessario per dare al litorale una programmazione che tenga insieme tutela ambientale, spiagge libere, attività economiche e accesso agli spazi pubblici. Vogliamo che le opportunità offerte dalla costa siano governate da regole chiare e da un equilibrio nell’interesse di tutta la comunità. Il recupero del demanio e il lavoro sul Piano delle coste fanno parte dello stesso impegno: affermare la legalità e tradurla in una maggiore giustizia sociale nell’utilizzo di un bene che appartiene a tutti”.