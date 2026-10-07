Scontro tra tre auto sulla statale 274 all’altezza di Taviano: tre feriti e traffico in tilt

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SALENTO – Un violento scontro tra tre vetture si è verificato lungo la strada statale 274, all’altezza dello svincolo per Taviano e Matino. La dinamica dei fatti, caratterizzata da un impatto parzialmente frontale, ha visto coinvolte una Lancia Ypsilon, rimasta gravemente danneggiata nella parte anteriore, una Volkswagen Polo di vecchio modello e una Fiat Punto.

A bordo di ciascun veicolo viaggiava un solo conducente. Tutti e tre i guidatori sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze e un’automedica; trasportati presso gli ospedali di Gallipoli e Casarano, le loro condizioni sono state classificate con codice giallo.

La violenza dell’impatto ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gallipoli per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata. Per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’esatta traiettoria dei mezzi sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Casarano e della Stazione locale.

I capillari rilievi e le operazioni di soccorso hanno provocato prolungati rallentamenti e un forte congestionamento della circolazione stradale. Il personale dell’ANAS è giunto sul posto per la gestione della viabilità, il ripristino delle condizioni di sicurezza e la successiva rimozione dei detriti dalla sede stradale.