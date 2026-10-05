Settimana dell’energia nucleare: si comincia domani. Sabato 10 ottobre la consegna del sigillo ad Ambrogio Fasoli

LECCE – La rettrice dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, consegnerà il sigillo dell’Ateneo al professor Ambrogio Fasoli, vicepresidente per gli affari accademici e per la ricerca dell’École Polytechnique Fédérale de Lausanne. La cerimonia si inserisce nell’ambito della “Settimana dell’Energia Nucleare”, l’iniziativa promossa dal Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” dell’Università del Salento e dalla sezione di Lecce dell’INFN. Il programma prevede tre seminari specialistici e una giornata conclusiva divulgativa. Tutti gli incontri sono aperti al pubblico.

Si comincia domani, martedì 6 ottobre, alle 15.30, nell’Aula Magna del Dipartimento a Lecce, con Nicola Colonna e il seminario “Fusione Nucleare per la produzione di energia: mito o realtà?”. Giovedì 8, alla stessa ora e nella stessa sede, Giuseppe Tagliente parlerà della fissione tra sicurezza, sostenibilità e clima. Venerdì 9 ottobre, alle 15.30, ci si sposterà a Brindisi, nell’Aula Seminari del CEDAD alla Cittadella della Ricerca. Lì il professor Fasoli illustrerà stato dell’arte e prospettive dell’energia da fusione. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta sul canale YouTube del CEDAD.

La giornata conclusiva sarà sabato 10 ottobre, dalle 9, alle Officine Cantelmo di Lecce. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Aiello, della sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone; di Loredana Capone, presidente della V Commissione Permanente del Consiglio Regionale della Puglia; Fabio Tarantino, presidente della Provincia di Lecce; Francesco Micelli, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce; Alfredo Castellano, presidente dell’Ordine dei Chimici e dei Fisici di Lecce e Brindisi; Michele Campiti, direttore del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e Daniele Martello, direttore della Sezione INFN di Lecce. Poi Fasoli terrà la conferenza “Come costruire una stella sulla Terra” e, al termine, la rettrice gli conferirà il sigillo dell’Università del Salento.

Chiuderà la Settimana la tavola rotonda “Atomi per il Clima. Il ruolo della ricerca nucleare nella transizione energetica”. Interverranno Fasoli, Gianluca Quarta (UniSalento, INFN), Marco Ripani e Nicola Colonna (INFN), Arturo De Risi (UniSalento, DITNE) e Nicola Daniele Ippolito (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica).