SuperEnalotto, la dea bendata bacia Diso: realizzato un “5” da oltre 28mila euro

La dea bendata torna a far tappa nel Salento. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 1° ottobre del SuperEnalotto, è stato messo a segno un “5” da 28.421,35 euro a Diso, in provincia di Lecce, presso “Tabaccheria- Edicola” situata in Via B. Cellini, 12.
Il settore del gioco è in una fase di sostanziale stabilità in Puglia: secondo i dati più recenti elaborati da Agipronews, nel 2025 la spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) è rimasta ai livelli dell’anno precedente, pari a 1,5 miliardi. Per ciò che concerne i numeri relativi al SuperEnalotto, nella regione si segnala invece una flessione. La spesa si attesta a 52,53 milioni, in calo del 8,7% rispetto ai 57,3 milioni dei dodici mesi precedenti.
L’ultimo “6” da 223,2 milioni di euro è stato centrato l’11 settembre 2026 a Oggiono (LC). Il jackpot per il prossimo concorso, in programma venerdì 2 ottobre, sale a 34,8 milioni di euro.
- AttualitàEducazione alimentare, in Puglia un bambino su tre è in sovrappeso. Al Villaggio Coldiretti a Lecce la sfida contro il cibo che ammala
- Archivio NotizieMuro Leccese riapre le mura messapiche: un parco accessibile e una sala immersiva per rivivere la città antica
- PoliticaUna società patriarcale nei secoli ha ignorato le eccellenze al femminile
- AttualitàIl CEDAD compie 25 anni: da laboratorio di ricerca a infrastruttura internazionale
- AttualitàIl Lions Club Santa Croce dona materiale per l’infanzia all’Associazione Culturale della Guinea di Monteroni
- AttualitàXFactor, il neretino Giacomo Calò è l'X Pass di Francesco Gabbani