Trasferta lombarda per il CT Maglie – ACI Sara ti assicura. La squadra magliese affronterà il TC Villasanta

Domenica 11 ottobre, per la seconda giornata del campionato a squadre maschile di serie A2, il CT Maglie – ACI Sara ti assicura sarà in trasferta in terra brianzola per affrontare il TC Villasanta.

La squadra magliese cercherà di ripetere la convincente prestazione di domenica scorsa, con la quale ha brillantemente superato il TC Pistoia. Sicuramente i lombardi, dopo la sconfitta contro il Park Tennis Club Genova, saranno motivati e desiderosi di portare a casa un risultato positivo.

A disposizione per il CT Maglie – ACI Sara ti assicura saranno Max Alcala Gurri (130 ATP, Cat. 2.1, Spagna), Tiago Pereira (339 ATP, Cat. 2.1, Portogallo), Jonas Forejtek (343 ATP, Cat. 2.1, Repubblica Ceca), Alberto Bronzetti (2093 ATP, Cat. 2.1), Silvio Mencaglia (1556 ATP, Cat. 2.2), Adrien Gobat (1155 ATP, Cat. 2.3, Francia), Matias Ponce De Leon Gomila (1133 ATP, Cat. 2.3, Spagna), Dennis Spircu (Cat. 2.4, Under 18) e Riccardo Manca (Cat. 2.5, Under 18). La squadra sarà accompagnata dai tecnici Michele Pasca, Ivan Denitto e Marco Cezza.

La formazione del TC Villasanta è composta da William Mirarchi (1353 ATP, Cat. 2.3), Benito Sanchez Martinez (ATP 906, Cat. 2.4 GER), Gianluca Filoramo (Cat. 2.5), Van Son Didoni (Cat. 2.5), Alexander Velev (Cat. 2.7), Davide Albertoni (Cat. 2.7), Andrea Borroni (Cat. 2.7), Daniele Viscardi (Cat. 2.8), Pietro Geremia (Cat. 2.8), Alessandro Cima (Cat. 3.1), Nicolas Tosi (Cat. 3.1).

La formazione magliese sarà a Villasanta dal sabato pomeriggio per gli allenamenti di preparazione all’incontro. L’altro incontro della seconda giornata di campionato, all’interno del primo girone, sarà tra il TC Pistoia Vannucci Piante che ospiterà il Park Tennis Club Genova.