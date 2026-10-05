Vela, sesto posto per il giovanissimo team pugliese dell’Ottava Zona nei giorni scorsi a Gaeta, nel Campionato delle Zona

Vela, esaltante impresa dell’equipaggio Under 25 dell’VIII Zona FIV Puglia: il giovanissimo team pugliese nato in minivan durante il viaggio verso Gaeta, guidato dai vertici dell’VIII Zona Puglia, conquista il 6° posto assoluto al Campionato delle Zone terminato ieri nelle acque laziali.

Un team “misto” – da tutti i punti di vista – di giovanissimi atleti provenienti da vari circoli velistici di Puglia: timoniere Pietro Colazzo, velista Classe ILCA6 tesserato presso il Circolo nautico “La Lampara asd” di Santa Caterina di Nardò, autore di una solida conduzione al timone del Match 25 e di eccellenti partenze in tutte le regate fino alla fase finale della competizione; Niccolò Barracane del Circolo della Vela Bari, 22 anni, stratega dell’equipaggio e regolazione vele, atleta di punta nella classe ILCA 7; i fratelli Angela Di Sabato (20 anni) e Manfredi Di Sabato (appena 14 anni) del Gargano Sailing Club di Manfredonia, equipaggio di riferimento regionale nella classe 420 (nota di rilievo agonistico: Angela Di Sabato è persino caduta in acqua durante una prova, riuscendo a risalire da sola a bordo e senza causare alcun rallentamento all’andatura della barca).

Un team improvvisato autore di un piccolo miracolo: i ragazzi si sono conosciuti di persona durante il viaggio in minivan verso il Lazio, hanno provato il Match 25 insieme solo per pochissime ore, alla vigilia delle regate ufficiali, fisicamente scortati a Gaeta dal presidente dell’VIII Zona Alberto La Tegola e dal consigliere Gianluigi Macchia, che ha coadiuvato il presidente nell’organizzazione del team, gestendo i briefing, i de-briefing quotidiani e la logistica a terra. Diciotto in tutte le regate disputate, per il team pugliese, con 2 vittorie, 2 secondi posti e 2 terzi posti (nei primi tre in un terzo esatto delle prove) in un campionato vinto dall’Emilia Romagna (XI Zona), che ospiterà l’edizione del prossimo anno sulla costa romagnola , seguita al secondo posto dalla Sicilia (VII Zona) e al terzo dal Lazio (IV Zona), campione uscente dopo il trionfo del 2025 a Desenzano del Garda. Le premiazioni presso lo Yacht Club Gaeta, che ha celebrato tra l’altro il 40° anniversario della fondazione della sezione velica delle Fiamme Gialle e visto la presenza, oltre al presidente FIV Francesco Ettorre e tutti i vertici territoriali, anche le medaglie d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 Marta Maggetti e Ruggero Tita (quest’ultimo giunto in serata direttamente da Napoli, dove è impegnato come timoniere della sfida italiana di Coppa America su Luna Rossa).

Una vera e propria alchimia virtuosa, quella del neonato team pugliese – spiega il presidente La Tegola – nata da un’intuizione vincente: “La nostra scommessa è stata quella di unire eccellenze provenienti da mondi diversi ma complementari – il singolo di Colazzo e Barracane, il perfetto automatismo di doppio dei fratelli Di Sabato – per forgiare un team d’altura formidabile. Ora abbiamo davanti tutto il tempo che ci serve per affinare e consolidare il team, sfruttando sin d’ora gli intervalli temporali che ciascuno dei nostri atleti avrà tra i rispettivi impegni agonistici nelle classi d’origine”.