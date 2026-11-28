Ingredienti

300 gr di lenticchie

½ cipolla

1 carota

1 spicchio di aglio

1 patata

½ gambo di sedano

2 cucchiai di concentrato di pomodoro

olio evo

sale

pepe

Procedimento:

Sciacquare le lenticchie;

Tenerle in ammollo per un paio di ore;

Tagliare la patata a cubetti;

Tritare la cipolla e la carota;

Tagliare il sedano a pezzi;

Schiacciare l’aglio in camicia;

Rosolare il tutto in una casseruola, con un filo di olio;

Aggiungete le lenticchie e farle tostare a fiamma vivace per circa 5 minuti;

Togliere l’aglio;

Unire il concentrato di pomodoro;

Versate nella casseruola acqua fredda sufficiente a coprire tutti gli ingredienti e cuocere per 40 minuti;

Salare e pepare a fine cottura.