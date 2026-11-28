Ingredienti
300 gr di lenticchie
½ cipolla
1 carota
1 spicchio di aglio
1 patata
½ gambo di sedano
2 cucchiai di concentrato di pomodoro
olio evo
sale
pepe
Procedimento:
Sciacquare le lenticchie;
Tenerle in ammollo per un paio di ore;
Tagliare la patata a cubetti;
Tritare la cipolla e la carota;
Tagliare il sedano a pezzi;
Schiacciare l’aglio in camicia;
Rosolare il tutto in una casseruola, con un filo di olio;
Aggiungete le lenticchie e farle tostare a fiamma vivace per circa 5 minuti;
Togliere l’aglio;
Unire il concentrato di pomodoro;
Versate nella casseruola acqua fredda sufficiente a coprire tutti gli ingredienti e cuocere per 40 minuti;
Salare e pepare a fine cottura.
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