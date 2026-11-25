Ingredienti per 4 persone:
800 gr di petto di pollo
2 peperone rossi piccoli
1 peperone giallo piccolo
1 peperoncino verde piccante
concentrato di pomodoro
farina
sale
olio evo
vino bianco
paprika piccante
aceto balsamico
1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
Procedimento:
Lavare il pollo sotto acqua corrente;
lasciarlo marinare in frigorifero per almeno 60 minuti in una coppa con limone, aglio, olio, origano e un pizzico di sale (questo passaggio è facoltativo);
tagliare il pollo a tocchetti;
riempire una ciotola con la farina e infarinare i tocchetti di pollo appena tagliati;
lavare i peperoni e tagliarli a striscioline;
in una padella scaldare un filo di olio evo;
rosolare il pollo;
sfumare con il vino bianco mescolando;
aggiungere il concentrato di pomodoro diluito in un bicchiere d’acqua.;
unire i peperoni, la paprika, il sale e un filo di aceto balsamico;
cuocere a fuoco medio continuando ad aggiungere acqua per non far asciugare il sughetto finché i peperoni non si ammorbidiranno.
N.b. Per un gusto orientale, alla marinatura aggiungere un filo di salsa di soia.
Claudia Forcignanò
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