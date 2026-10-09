Castello Carlo V di Lecce: domenica a Open Kids si lavora sui frutti di Dioniso

LECCE – Per i laboratori domenicali Open Kids al Castello Carlo V di Lecce, nell’ambito della programmazione promossa da Open Castle, bambine e bambini lavoreranno, domenica 11 ottobre, dalle 17 alle 19, sui Frutti di Dioniso, nel secondo appuntamento del ciclo dedicato all’Ottobrata romana: le domeniche di Dioniso.

Quando l’estate lasciava il posto all’autunno, l’antica Roma si vestiva a festa per la celebre Ottobrata Romana. Fra scampagnate, canti, balli e carrozze addobbate, grandi e piccoli festeggiavano la generosità della terra e l’arrivo dei nuovi frutti. Una tradizione antichissima che affonda le sue radici nei miti greci e romani dedicati a Dioniso, Bacco per i Romani, dio della natura, della musica, della festa e della gioia condivisa.

Nel laboratorio I frutti di Dioniso, che rientra nella Giornata FaMu – Giornata nazionale delle famiglie al museo, i piccoli partecipanti lavoreranno con terra, argilla e semi per imparare a realizzare le seed balls: piccole sfere da piantare e far germogliare diventando custodi della natura. Mettendo letteralmente le mani in pasta, ciascun partecipante preparerà il proprio kit verde da portare a casa, piantare e osservare mentre germoglia (costo 10 euro, 6 per fratelli o sorelle).

I prossimi appuntamenti domenica 18 ottobre con “Ludus romanus” e domenica 25 ottobre con “Incoroniamo l’autunno”.

Sono aperte le iscrizioni al workshop di grafite e china “Disegnare il paesaggio salentino”, a cura dell’artista Emmanuelle Bernhard in collaborazione con Officine Didattiche, che si terrà nell’hub creativo nei due weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre e di sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle 16.30 alle 19 per un totale di 10 ore (costo di 115 euro)

Quattro incontri per lavorare sulla rappresentazione del paesaggio salentino, imparando a costruire un’immagine attraverso composizione, chiaroscuro, profondità e qualità del segno. Con la grafite si esploreranno segni e sfumature, passando dai contorni più definiti alle forme appena accennate. Con la china si lavorerà invece su contrasti e profondità, sperimentando nuove possibilità espressive e interpretative. Un percorso pratico per imparare a osservare, selezionare e rappresentare, trasformando ciò che vediamo in un disegno capace di restituire il nostro sguardo sul paesaggio.

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sono sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.