La pelle secca è una delle condizioni più comuni, eppure spesso viene riconosciuta tardi. Si attribuisce la sensazione di pelle che tira al freddo, la ruvidità a un detergente nuovo, il trucco che si spacca a una giornata storta. In realtà, sono tutti segnali di una pelle che ha bisogno di attenzione. Imparare a riconoscerli è il primo passo per scegliere la crema giusta e ritrovare comfort.

I segnali da riconoscere

La sensazione di pelle che tira. È il segnale più comune, e si avverte soprattutto dopo la detersione o la doccia. Se la pelle tira poco dopo il lavaggio, è probabile che la barriera cutanea abbia bisogno di sostegno.

È il segnale più comune, e si avverte soprattutto dopo la detersione o la doccia. Se la pelle tira poco dopo il lavaggio, è probabile che la barriera cutanea abbia bisogno di sostegno. Ruvidità e desquamazione. La pelle appare meno liscia al tatto e può presentare piccole squame, soprattutto su guance, fronte, gomiti, gambe e mani.

La pelle appare meno liscia al tatto e può presentare piccole squame, soprattutto su guance, fronte, gomiti, gambe e mani. Un aspetto spento. Una pelle secca riflette meno la luce e appare opaca, a volte grigiastra.

Una pelle secca riflette meno la luce e appare opaca, a volte grigiastra. Linee sottili più visibili. La secchezza accentua le piccole linee, soprattutto attorno agli occhi e alla bocca.

La secchezza accentua le piccole linee, soprattutto attorno agli occhi e alla bocca. Sensazione di prurito e arrossamenti. Nei casi più marcati, la pelle secca può dare una fastidiosa sensazione di prurito e arrossarsi facilmente.

Nei casi più marcati, la pelle secca può dare una fastidiosa sensazione di prurito e arrossarsi facilmente. Il trucco che segna. Fondotinta e correttore tendono ad accumularsi nelle zone secche, evidenziando la desquamazione.

Da cosa dipende

La pelle secca è una pelle povera di lipidi, i grassi naturali che compongono la barriera cutanea. Può essere una caratteristica costituzionale, legata alla genetica, oppure essere accentuata da fattori esterni: il freddo e il vento, l’aria secca del riscaldamento, le docce lunghe e calde, i detergenti aggressivi, l’acqua calcarea. Anche lo stress e il poco sonno possono rendere la pelle più fragile. Anche l’età incide: con il passare degli anni la pelle produce meno sebo e lipidi. Alcuni farmaci e alcune condizioni della pelle possono contribuire alla secchezza: in questi casi il riferimento è il medico o il dermatologo.

Pelle secca o disidratata?

Le due condizioni si somigliano, ma non sono identiche. La pelle secca manca di lipidi ed è una caratteristica più stabile. La pelle disidratata manca di acqua ed è una condizione temporanea, che può riguardare anche le pelli grasse. Spesso, però, convivono: una barriera povera di lipidi trattiene meno acqua. Per questo la crema ideale per la pelle secca deve offrire entrambe le cose, nutrimento e idratazione.

Come scegliere la crema

Una buona crema per pelle secca lavora su tre fronti. Il primo è rinforzare la barriera: i prodotti con ceramidi, colesterolo e acidi grassi aiutano a sostenere il film lipidico. Il secondo è richiamare l’acqua: le formule con acido ialuronico, glicerina o urea aiutano a idratare gli strati superficiali. Il terzo è trattenere l’idratazione: oli, burri vegetali e vaselina formano un velo protettivo che riduce l’evaporazione.

Le creme con urea sono particolarmente apprezzate per le zone più ruvide, come gomiti, ginocchia e talloni: a basse concentrazioni idratano, a concentrazioni più alte aiutano anche a levigare le zone ispessite. Chi ha una pelle sensibile può preferire formule senza profumo e testate dermatologicamente.

Come agire ogni giorno

Detergere con delicatezza. Meglio scegliere detergenti cremosi e delicati e acqua tiepida. La doccia dovrebbe essere breve.

Meglio scegliere detergenti cremosi e delicati e acqua tiepida. La doccia dovrebbe essere breve. Applicare la crema subito. Entro pochi minuti dal lavaggio, su pelle ancora leggermente umida, per trattenere l’acqua. La crema viso va applicata mattina e sera, quella corpo almeno una volta al giorno.

Entro pochi minuti dal lavaggio, su pelle ancora leggermente umida, per trattenere l’acqua. La crema viso va applicata mattina e sera, quella corpo almeno una volta al giorno. Non dimenticare le mani. Una crema mani nutriente, da riapplicare dopo ogni lavaggio, evita screpolature e arrossamenti.

Una crema mani nutriente, da riapplicare dopo ogni lavaggio, evita screpolature e arrossamenti. Proteggersi dal freddo. Sciarpe, guanti e una protezione solare quotidiana sul viso completano la routine. Un umidificatore negli ambienti riscaldati aiuta a mantenere l’aria meno secca.

Sciarpe, guanti e una protezione solare quotidiana sul viso completano la routine. Un umidificatore negli ambienti riscaldati aiuta a mantenere l’aria meno secca. Scegliere tessuti morbidi. Il cotone, a contatto con la pelle, è preferibile alla lana e alle fibre sintetiche, che possono accentuare la sensazione di prurito.

La pelle secca non è un destino da accettare. Con la crema giusta e qualche abitudine in più, può tornare morbida, liscia e confortevole, e quei piccoli segnali di disagio diventano solo un ricordo.