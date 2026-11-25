Tra grandi maestri della cucina italiana e nuovi talenti, torna la Guida de L’Espresso, che per la 47esima edizione recupera il nome delle origini, ‘La Guida d’Italia’, riunendo in un unico volume 300 ristoranti e altrettante cantine. La presentazione stasera al Pirelli HangarBicocca di Milano, davanti a oltre 1.500 ospiti, alla presenza del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Sono 91 i nuovi ingressi tra i ristoranti premiati, tra i 300 ristoranti premiati con il Cappello , di cui 13 debuttano direttamente con quattro o cinque Cappelli. Tra questi il St. George di Heinz Beck a Taormina e la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze, mentre Carlo Cracco entra in Guida anche con Viride a Roma. Salgono a 27 i ristoranti con il massimo riconoscimento dei cinque Cappelli, sei in più rispetto allo scorso anno. Tra i sette nuovi nomi al vertice figurano Emanuele Scarello (Agli Amici), Giancarlo Perbellini (Casa Perbellini 12 Apostoli), Enrico Bartolini (Mudec), Anthony Genovese (II Pagliaccio), Michelangelo (La Rei Natura), Floriano Pellegrino e Isabella Potì (BrosiỊ) e Nino Rossi (Qafiz). Raddoppiano anche i punteggi pieni: ai sei ristoranti già premiati con 20/20, quelli di Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni, Carlo Cracco, Niko Romito e Ciccio Sultano, si aggiungono Jessica Rosval, Heinz Beck, i fratelli Cerea, l’Enoteca Pinchiorri, Davide Oldani e Mauro Uliassi.

Il premio di miglior giovane chef 2027 è andato a Laura Santosuosso del ristorante Sandì di Milano. Sul fronte del vino, sono dodici le etichette premiate con il massimo dei voti, sette delle quali toscane.

La Guida, curata da Luca Gardini, si presenta in un volume bilingue di circa 800 pagine, a cui si affiancano il magazine trimestrale e l’app.