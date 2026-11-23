Ingredienti per 4 persone:
350 gr di riso
500 gr di cozze
350 gr di vongole
200 gr di gamberetti
150 gr di calamari
Brodo vegetale caldo
Mezza cipolla
Prezzemolo fresco finemente tritato
150 ml di vino bianco
Sale
Pepe
Procedimento:
Lavare accuratamente i frutti di mare;
Lavare e sgusciare i gamberetti;
Lavare e tagliare a rondelle i calamari;
In una pentola capiente cuocere a fiamma media le cozze e le vongole finché non saranno aperte;
Togliere le valve dai gusci e conservare;
Filtrare l’acqua;
Cuocere i gamberetti con un filo di olio evo;
Tritare finemente la cipolla;
In una padella molto capiente scaldare un filo di olio evo e la cipolla finemente tritata finché non sarà dotata;
Unire i calamari;
Tirarli con un poco di vino bianco e lasciare evaporare;
Unire il riso;
Lasciare tostare per alcuni minuti;
Aggiungere il brodo assicurandosi di coprire il riso;
Ripetere questa operazione ogni volta che il brodo verrà assorbito dal riso alternando con l’acqua di cottura delle cozze e delle vongole;
Trascorsi circa 15 minuti, aggiungere le cozze, le vongole, i gamberetti e il prezzemolo tritato, girare delicatamente per amalgamare e terminare la cottura a fuoco lento per circa 5 minuti;
Aggiungere il pepe e lasciare riposare per un paio di minuti;
Servire caldo
Claudia Forcignanò
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