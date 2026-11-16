Ricetta del giorno: Tiramisù

Ingredienti per 8 persone:
6 uova fresche
120 gr di zucchero
500 gr di mascarpone
400 gr di savoiardi
3 tazzine di Caffè
2 cucchiai di Rhum
Cacao Amaro in polvere
Sale
Procedimento:
In una ciotola capiente montare i tuorli delle uova con metà zucchero;
Unire il mascarpone;
Montare a neve gli albumi con un pizzico di sale;
Incorporare al composto precedentemente preparato mescolando dal basso verso l’alto;
Miscelare il Rhum con il caffè;
In una teglia rettangolare adagiare uno strato di savoiardi imbevuti di Rhum e caffè;
Coprire con la crema;
Alternare un altro strato di savoiardi e uno di crema;
Spolverizzare con il cacao amaro ricoprendo la crema;
Mettere in frigo per almeno 3 ore;
Servire freddo
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